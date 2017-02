L'Association des entrepreneurs de déneigement du Québec recommande des améliorations au processus d'octroi des contrats







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En réaction au débat public portant sur le déneigement dans l'arrondissement Sud-Ouest de Montréal, l'Association des entrepreneurs de déneigement du Québec (AEDQ), estime qu'il est temps d'entamer un dialogue avec les autorités municipales afin d'apporter des améliorations au processus d'octroi des contrats de déneigement qui permettraient d'éviter de telles situations.

« Nous ne voulons jeter le blâme sur personne, mais nous savions que cette situation risquait de survenir. Avec l'expérience, nous avons identifié plusieurs enjeux qui méritent des gestes de la part des autorités. C'est pourquoi nous entamons aujourd'hui cette démarche afin d'apporter des améliorations à l'ensemble du processus d'octroi des contrats municipaux de déneigement, dans l'intérêt des services rendus à la population », déclare M. Mario Trudeau, directeur général de l'AEDQ.

Dans ce contexte, l'AEDQ a identifié cinq enjeux principaux :

1. L'absence de prise en considération de la quantité de neige qui tombe, ce qui augmente le risque qu'un entrepreneur soumissionne à bas prix sans avoir la capacité de rendre le service en cas de fortes chutes;

2. La baisse récente des équipements minimaux requis, ce qui augmente le risque qu'un entrepreneur soumissionne à bas prix sans avoir la capacité de rendre le service adéquatement à certains endroits;

3. La standardisation des documents relatifs aux appels d'offres, alors que chaque arrondissement possède des particularités, ce qui pose un risque sur la qualité du service à certains endroits;

4. L'absence de prise en considération de l'expérience et de l'historique des entrepreneurs dans la qualification ou l'évaluation des soumissions, ce qui a pourtant un impact évident sur la capacité de service et la qualité de ces services, alors qu'un entrepreneur inexpérimenté aurait avantage à débuter avec une charge de travail plus limitée;

5. La perception à l'effet que la priorité serait souvent accordée au prix, parfois au détriment de la qualité des services.

Fondée en 1975, l'Association des entrepreneurs de déneigement du Québec (AEDQ) regroupe les principales entreprises du domaine du déneigement de la grande région de Montréal. L'AEDQ représente et défend les intérêts communs de ses membres auprès des interlocuteurs gouvernementaux et municipaux. Elle fait la promotion de services de déneigement professionnels et de qualité.

