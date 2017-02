La SHDM obtient le feu vert pour la construction de 313 logements abordables et communautaires sur le site des Bassins du Nouveau Havre







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Hier, les membres du comité exécutif de la Ville de Montréal ont autorisé la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) à aller de l'avant avec la construction d'un projet d'habitation mixte sur le site des Bassins du Nouveau Havre (Sud-Ouest) qui intègre 78 unités accréditées Accès Condos et 235 logements communautaires en partenariat avec l'organisme Bâtir son quartier dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. Ce projet contribuera à répondre à la forte demande pour une offre mixte et abordable dans le secteur très recherché de Griffintown.

Russell Copeman, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de l'urbanisme, de la gestion et de la planification immobilière et de l'Office de consultation publique de Montréal, déclare : « Afin de favoriser une diversité de l'offre d'habitation dans Griffintown, nous avions déterminé dès le début du développement du site des Bassins du Nouveau Havre que 25 % des nouveaux logements devraient être abordables, communautaires ou à vocation sociale. La construction intégrée de 313 unités approuvée aujourd'hui, nous permet de dépasser cet objectif et démontre comment la SHDM utilise son expertise et son agilité pour réaliser des projets complexes, engageant de nombreux partenaires et répondant à la vision stratégique de la Ville de Montréal ».

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, indique : « Les Montréalais redécouvrent toute la richesse qu'offre le Sud-Ouest. La mixité de l'offre d'habitation et l'accès à des logements abordables de qualité est plus que jamais une priorité pour nous. C'est pourquoi je salue vivement cet effort concerté entre plusieurs joueurs au service de la vision que nous défendons ensemble pour Griffintown : des quartiers mixtes, offrant une belle qualité de vie à une grande diversité de Montréalais ».

« Après plus de deux ans de travail en collaboration avec Bâtir son quartier, l'étape franchie aujourd'hui nous permet de réaliser le projet intégré pour le site des Bassins du Nouveau Havre dans lequel la SHDM a agi comme un levier afin de tirer le meilleur des expertises de chacun des partenaires, au meilleur coût, pour permettre une mixité d'offres abordables », souligne Nancy Shoiry, directrice générale de la SHDM. « L'accréditation Accès Condos d'une partie des unités dans un secteur en forte demande contribue aussi à la diversification de nos modes d'intervention en faveur de la mixité sociale et de la vitalité des quartiers à Montréal ».

Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier, ajoute: « Ce développement d'envergure, qui associe à la fois de la propriété privée et des logements communautaires, est l'aboutissement d'une longue mobilisation des organismes du milieu et des citoyens. C'est le résultat également d'une collaboration exceptionnelle avec tous nos partenaires : la SHDM, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et l'arrondissement du Sud-Ouest. Cette intervention réalisée en synergie permet de donner une place à chaque Montréalais et Montréalaise, et de préserver la mixité des quartiers centraux ».

Un projet familial de 78 unités accréditées Accès Condos

Conçu pour les familles, ce projet offrira une majorité de condos de 2 et 3 chambres (51 unités). Rappelons que le programme Accès Condos accrédite des projets résidentiels abordables et favorise l'accession à la propriété en offrant aux acheteurs un crédit d'achat de 10 %, dans une formule accessible à tous. Considérant la forte demande dans le secteur de Griffintown où les valeurs foncières en croissance restreignent l'accession à la propriété, la SHDM prévoit mettre en place des critères spécifiques pour ce projet afin de privilégier les familles ainsi que les premiers acheteurs, de façon à favoriser une véritable mixité de clientèle dans ce secteur central. Les modalités précises seront annoncées avant l'ouverture du bureau des ventes prévue d'ici un an. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire à l'Infolettre Accès Condos en visitant le www.accescondos.org.

Deux projets de logements communautaires totalisant 235 unités

Le volet communautaire regroupe deux partenaires qui ont uni leurs forces, soit l'organisme de quartier La SOCAM (Société d'amélioration de Pointe-St-Charles) et Bâtir son quartier qui l'accompagne dans le développement de deux immeubles de logements à but non lucratif.

Les trois immeubles seront construits sur les mêmes fondations. Ils partageront en sous-sol un stationnement de 131 places ainsi qu'un espace pouvant accueillir 313 vélos. Le terre-plein central accueillera une cour centrale commune agrémentée d'espaces verts. L'immeuble ayant plein pied sur la rue Ottawa offrira également un espace commercial d'environ 14 000 pi2, contribuant au dynamisme de la vie de quartier.

