/R E P R I S E -- Convocation aux médias - Conditions de détention des femmes au Leclerc : la LDL, la FFQ et d'autres organisations interpelleront le ministre Coiteux/

MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Un an après le transfert des femmes détenues à la Maison Tanguay vers l'Établissement de détention Leclerc, plusieurs organisations sont préoccupées par les problèmes de fond qui persistent et portent atteinte aux droits des femmes détenues. Elles interpelleront le ministre de la Sécurité publique en conférence de presse devant le palais de justice de Montréal le 16 février.

La Ligue des droits et libertés (LDL) et la Fédération des femmes du Québec (FFQ) convient les médias à cette conférence de presse qui se tiendra en présence de représentant-e-s d'autres groupes sociaux mobilisés pour le respect des droits des femmes détenues, ainsi que des membres du collectif À Bâbord qui lancera le même jour une revue sur le dossier des prisons.

Au cours de cette conférence de presse, les groupes feront le point sur la situation des femmes détenues au Leclerc et presseront le ministre Coiteux d'agir pour assurer le respect des droits des femmes.

Date : 16 février 2017

Heure : 10h00

Lieu : Devant le Palais de justice de Montréal, au 1 Rue Notre-Dame Est

Avec : Lucie Lemonde, porte-parole de la LDL; Mélanie Sarazin, présidente de la FFQ; Sandra Wesley, directrice de Stella, L'amie de Maimie; Graciela Mateo et Michelle Morin, respectivement travailleuse et membre du CA et militante du comité Leclerc du Centre des femmes de Laval; Philippe de Grosbois, membre du collectif de rédaction de la revue À Bâbord; ainsi que des représentant-e-s d'organisations présentes sur place pour interpeller le ministre.

