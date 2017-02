Partenariat entre le CREAT et la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement afin de contrer les envahisseurs







ROUYN-NORANDA, QC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) est heureux d'annoncer un partenariat avec la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement dans le cadre du projet Ne propagez pas les espèces exotiques envahissantes. En effet, la Fondation consent à octroyer une somme de 25 000 $ en appui à cette initiative qui vise à limiter l'introduction d'espèces exotiques envahissantes (EEE) dans les plans d'eau de l'Abitibi par des actions de sensibilisation. Le projet s'insère dans une démarche régionale de plus grande envergure qui comporte notamment l'installation et la coordination de stations de lavage de même que la mise en place de panneaux aux rampes de mise à l'eau.

Étant donné l'augmentation du tourisme dans la région et le fait que les changements climatiques rendent les écosystèmes nordiques plus propices à l'établissement d'espèces exotiques, l'Abitibi-Témiscamingue court plus de risques d'« accueillir » de nouveaux envahisseurs venant du sud et de l'ouest de la province. L'implantation d'EEE sur un nouveau territoire a souvent un impact majeur sur la biodiversité puisque celles-ci prennent la place d'espèces indigènes, s'immiscent dans la chaîne alimentaire ou modifient certains paramètres de l'écosystème.

Pour contrer cette menace, on prévoit mettre au point une panoplie d'outils de sensibilisation destinés à différents publics cibles. Vignettes pour les stations de télévision, dépliant décrivant les différentes EEE et les bons comportements à adopter, diffusion d'information dans les bulletins municipaux, ateliers de formation et séances d'information sont au menu. C'est en misant sur la diversité des approches de sensibilisation que l'on réunira toutes les conditions pour freiner les envahisseurs.

Le Comité régional de lutte contre les EEE

Dans le cadre des travaux de la table de concertation de l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), il avait été clairement établi que la région devait se doter d'un comité afin de faciliter la concertation relativement à la problématique des EEE. À cet égard, le CREAT a été désigné organisme porteur. Ainsi, depuis 2014, il coordonne le comité régional formé de membres venant d'horizons variés : les directions régionales du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue, l'Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie, la Ville de Rouyn-Noranda, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (direction régionale), la MRC de Témiscamingue et le parc national d'Aiguebelle.

Le CREAT est un organisme qui regroupe des intervenants de la région de l'Abitibi-Témiscamingue afin de protéger l'environnement, en accord avec les principes du développement durable.

La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement soutient des organismes qui oeuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s'efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2016, la Fondation a accordé 14,1 millions de dollars à 256 projets mis en oeuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à un peu plus de 46 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement.

