/R E P R I S E -- Avis aux médias - Projet de loi no 122 sur les pouvoirs des municipalités : la FCEI présentera le point de vue des PME/







MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le mercredi 15 février à 15 h, la FCEI présentera le point de vue des PME sur le projet de loi n° 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, devant la Commission de l'aménagement du territoire.

Martine Hébert, vice-présidente principale, et Simon Gaudreault, directeur des affaires économiques, seront disponibles pour répondre aux questions des médias avant et après leur présentation devant la Commission.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Présentation de la FCEI dans le cadre des consultations sur le projet de loi n° 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs



Date : Mercredi 15 février 2017



Heure : 15 h



Lieu : Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine de l'hôtel du Parlement

Pour obtenir une entrevue avec la FCEI, veuillez communiquer avec Amélie Desrosiers au 514 861-3234 poste 1824 ou sur cellulaire au 514 817-0228.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de petites et moyennes entreprises du Canada, comptant 109 000 membres dans tous les secteurs et toutes les régions.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 07:00 et diffusé par :