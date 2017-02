Sondage sur les FNB de BlackRock - L'investisseur engagé : les membres de la génération Y et les Canadiens plus jeunes mènent la charge des FNB







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 13 fév. 2017) - Selon un sondage de BlackRock Canada1, le recours aux FNB canadiens devrait augmenter en 2017, mais les nouveaux adeptes des FNB sont principalement constitués d'investisseurs des générations Y et X. Le sondage sur les FNB de BlackRock révèle en effet que les membres de la génération Y (85 %) et de la génération X (76 %) sont plus susceptibles de faire de nouveaux placements dans des FNB que les investisseurs plus âgés (44 %), ces jeunes investisseurs citant la possibilité de diversifier leur actif et de réduire leur degré de risque, ainsi que le coût modique et la variété comme étant les principales raisons pour lesquelles ils ont commencé à investir dans les FNB.

Bien qu'un tiers des Canadiens détiennent actuellement des parts de FNB, ce type de produit de placement est encore méconnu. L'âge peut être un facteur déterminant en ce qui a trait aux sources d'information des investisseurs. Le sondage montre également que les membres des générations Y et X sont beaucoup plus susceptibles de consulter les sites Web financiers pour obtenir de l'information (38 % et 41 %, respectivement) que les baby-boomers (30 %) et les aînés (21 %). En revanche, se tourner vers un conseiller pour obtenir des conseils semble plus fréquent à mesure que les investisseurs vieillissent, car près de la majorité des aînés (49 %) consultent un conseiller financier professionnel, un courtier en valeurs mobilières ou comptable pour en savoir plus sur les FNB, contre 46 % des baby-boomers, 35 % des membres de la génération X et seulement 28 % des membres de la génération Y.

« C'est encourageant de voir que les investisseurs de la génération montante s'engagent plus activement dans la préparation de leur avenir financier, et nous croyons que les FNB pourront devenir leur instrument de placement de prédilection, avance Warren Collier, responsable des fonds iShares chez BlackRock Canada. Nous ne voulons toutefois pas nous limiter à ce groupe d'investisseurs, car nous voulons aider tous les Canadiens à mieux comprendre les options de placement qui s'offrent à eux et à réaliser leurs objectifs de placement. »

L'investisseur émergent : profil du porteur de parts de FNB

Le sondage a également révélé quelques différences au chapitre du comportement des porteurs de parts de FNB et des autres investisseurs au Canada. Plus précisément, il nous indique que les porteurs de parts de FNB sont en moyenne plus jeunes que les investisseurs qui ne détiennent pas de parts de FNB, car selon les résultats du sondage, près de la moitié des porteurs de parts de FNB (44 %) ont 50 ans ou moins. Ces porteurs de parts de FNB sont moins susceptibles que les investisseurs qui ne détiennent pas de parts de FNB d'avoir recours à un conseiller (68 % contre 79 %) et sont en moyenne plus optimistes face aux perspectives de l'économie canadienne.

Toujours selon le sondage, les porteurs de parts de FNB sont dans l'ensemble plus engagés, proactifs et confiants. Ils ont aussi beaucoup plus tendance à être pleinement investis, car ils n'ont en moyenne que 19 % de liquidités en portefeuille, tandis que les investisseurs qui ne détiennent pas de parts de FNB en ont en général beaucoup plus (35 %), et ils sont plus satisfaits de la répartition de leur portefeuille.

« Ce nouveau type d'investisseur est plus jeune, plus friand de technologie et plus confiant face à ses finances, et c'est pourquoi nous tenons à nous assurer que nous pouvons répondre aux besoins de ce groupe d'investisseurs émergents, poursuit M. Collier. Nous constatons que les Canadiens veulent en savoir plus sur les FNB, mais nous voulons aussi aider un plus grand nombre d'investisseurs à comprendre l'importance des FNB dans l'établissement de portefeuilles plus solides. »

Vous trouverez plus d'information sur le sondage sur les FNB de BlackRock ici.

1 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

À propos de BlackRock

La société BlackRock est un leader mondial en matière de gestion de placements, de gestion de risques et de services consultatifs, et sa clientèle se compose de clients institutionnels et de particuliers. Au 31 décembre 2016, son actif sous gestion s'élevait à 5,1 billions de dollars américains. BlackRock aide ses clients partout au monde à réaliser leurs objectifs et à relever les défis auxquels ils sont confrontés à l'aide d'une gamme de produits variés, dont des comptes distincts, des fonds communs de placement, les fonds iSharesMD (fonds négociés en Bourse) et d'autres instruments de placement en gestion commune. Au moyen de BlackRock Solutions®, la société offre également des services de gestion du risque, de conseil stratégique et de système d'investissement à une foule d'investisseurs institutionnels. BlackRock comptait le 31 décembre 2016 quelque 13 000 employés dans plus de 30 pays, et elle occupe une place importante sur les principaux marchés internationaux, dont l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Australie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter son site Web, à l'adresse www.blackrock.com/ca. Vous pouvez également suivre BlackRock sur Twitter (@BlackRockCA) et lire son blogue (en anglais), à l'adresse www.blackrockblog.com/can.

À propos des fonds iShares

Chef de file mondial en matière de fonds négociés en Bourse (FNB), la gamme de fonds iSharesMD apporte son expertise et démontre son engagement aux particuliers et aux investisseurs institutionnels de toutes tailles depuis plus d'une décennie. Forte de plus de 700 fonds de diverses catégories d'actif et stratégies, ainsi que d'un actif sous gestion de plus d'un billion de dollars américains au 31 décembre 2016, la gamme de fonds iShares aide les clients du monde entier à composer le coeur de leurs portefeuilles, à réaliser des objectifs de placement précis et à mettre en oeuvre leurs diverses visions. Les fonds iShares s'appuient sur le savoir-faire en matière de gestion de portefeuille et de gestion du risque de BlackRock, gestionnaire de placements auquel les investisseurs confient le plus d'argent1.

1 D'après un actif sous gestion de 5,147 billions de dollars américains au 31 décembre 2016.

À propos du sondage

La version 2016 du sondage sur les FNB de BlackRock Canada est une étude canadienne sur le rôle que jouent les FNB pour les investisseurs canadiens, et elle a été réalisée par Market Strategies International, un cabinet de recherche indépendant.

Le sondage a été mené en ligne auprès d'un échantillon national représentatif de 400 personnes qui prennent les décisions financières relatives à l'épargne/aux placements de leur ménage, qui sont âgées de 21 à 75 ans, qui ont au moins 100 000 $ à investir et qui connaissent les FNB. Tous les répondants ont été interviewés en ligne. Le sondage a été commandé par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée et ses sociétés affiliées.

Ce document est une évaluation de la situation du marché à la date indiquée, il peut changer et il ne constitue pas une prévision des événements à venir ou une garantie des rendements futurs. Ces renseignements ne doivent pas être interprétés comme des résultats d'études ou des conseils en placement en ce qui concerne les fonds, ou un émetteur ou une valeur mobilière en particulier.

Les FNB iSharesMD sont gérés par la société Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans les FNB iShares peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

© Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée 2017. Tous droits réservés. iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisation autorisée.

