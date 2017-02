H2O Innovation : Utility Partners renouvelle trois contrats ce qui porte le carnet de commandes d'opération et maintenance à 58,2 M $







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 13 fév. 2017) - H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) est fière d'annoncer qu'Utility Partners (« UP »), sa division Opération et Maintenance (« O&M »), a récemment renouvelé trois (3) contrats municipaux aux États-Unis ce qui portent le carnet de commandes d'O&M à 58,2 M $, inclus dans le carnet de commandes consolidé de 111,3 M $ (combinant les contrats d'opération et maintenance et de projets).

Les contrats renouvelés avec UP se situent dans les États du New Hampshire, du Vermont et de la Géorgie. Le premier contrat a été renouvelé pour une période additionnelle de cinq ans, le deuxième d'entre eux a été signé pour trois années supplémentaires, et le dernier contrat a été renouvelé pour une période d'un an.

« La confiance renouvelée, de la part de ces trois clients, témoigne de l'extraordinaire service à la clientèle préservé lors de l'acquisition et de l'intégration d'Utility Partners par H 2 O Innovation. Nous cherchons toujours à offrir un service hors pair à tous nos clients, et ainsi, surpasser leurs attentes. La combinaison des deux entreprises nous rend plus forts et mieux outillés : nous proposons désormais une offre plus complète à nos clients (systèmes de traitement d'eau, produits chimiques de spécialité, services d'opération et maintenance), nous possédons une expertise accrue en traitement d'eau, et nous offrons également un accompagnement pour les achats (produits consommables) », a déclaré Bill Douglass, vice-président de la division opération et maintenance d'H 2 O Innovation et directeur général d'Utility Partners.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées ; ii) les produits de spécialité et services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau et de systèmes de contrôle et de surveillance ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

À propos d'Utility Partners

Utility Partners opère, entretient et répare des usines de traitement d'eau et d'eaux usées, de l'équipement de distribution et des services publics d'approvisionnement en eau pour tous les clients municipaux. Utility Partners emploie actuellement 360 employés pour l'opération de trente-six (36) usines dans six (6) états américains, principalement sur la côte du Golfe du Mexique, le Sud-Est, le Nord-Est (Nouvelle-Angleterre) et la côte Ouest (Californie/Nevada).

