Des gestes concrets pour la relance de l'économie de la Matanie







MATANE, QUÉBEC--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans la création d'emplois pour faire croître l'économie et la prospérité des Canadiens. Il est conscient que les collectivités doivent se diversifier de manière stratégique, en misant sur l'innovation, pour développer des avantages compétitifs régionaux durables. En ce sens, l'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada.

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé que le Fonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie (FIDEL) s'est vu accorder un appui financier de 255 000 $, sous forme de contribution non remboursable, pour initier plusieurs projets afin de diversifier et de relancer l'économie de la Matanie.

L'aide financière, consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC, permet à l'organisme d'engager les ressources nécessaires à la réalisation des différentes initiatives du plan d'action, soit l'analyse du potentiel des entreprises locales, l'accompagnement de celles-ci dans leurs projets de développement d'affaires, la contribution de FIDEL à l'adoption d'une stratégie de diversification commune, le démarchage de nouvelles entreprises et la coordination d'interventions financières.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« L'ajout de ressources financières supplémentaires est une bonne nouvelle pour le FIDEL, mais aussi pour le renouvellement de l'économie de la Matanie. Je suis confiant que ce nouvel apport dynamisera la mise en marche des projets et activités du FIDEL. Nul doute que FIDEL contribuera de façon positive à la création de possibilités pour toute la région. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

« DEC est présent pour les régions et les entreprises du Québec qui participent, à la hauteur de leur potentiel et de leurs atouts, à l'économie de demain. Je salue les organismes qui, comme le FIDEL de la Matanie, participent au mouvement local et créent de nouvelles occasions pour leur communauté. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le FIDEL se veut à la fois un catalyseur et un rassembleur des forces vives de la Matanie. C'est en unissant nos forces, nos compétences et nos projets, et en innovant dans nos façons de faire des affaires, que nous allons accélérer le virage essentiel vers l'économie du savoir. C'est en avançant d'un pas commun que nous créerons de la richesse et des emplois pour notre belle région et que nous conserverons nos jeunes ici. Nous remercions le gouvernement du Canada de son soutien, mais aussi de sa confiance en notre projet, notre vision. »

François Rioux, président du Fonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie (FIDEL)

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 11:33 et diffusé par :