Rapport de trafic de Fraport - janvier 2017 : l'aéroport de Francfort enregistre un nouveau record de passagers en janvier

- la tendance haussière du trafic de passagers de FRA se poursuit - Forte croissance également observée dans le tonnage de marchandises

Mesdames et Messieurs.

En raison d'une erreur technique, le rapport de trafic de janvier 2017 a été distribué prématurément sur le marché financier. Contrairement aux dates de publication généralement valables, nous distribuons par conséquent aujourd'hui ce rapport de trafic aux représentants de la presse. Nous vous remercions de votre compréhension.

FRA/er-rap - Quelques 4,2 millions de passagers ont utilisé l'aéroport de Francfort (FRA) en janvier 2017, entraînant une augmentation d'environ 75 000 passagers (en hausse de 1,8 %) et un nouveau record mensuel pour janvier à FRA. Ainsi, la tendance à la hausse du trafic de passagers établie dans les deux derniers mois de 2016 se poursuit. Le volume des marchandises de FRA a progressé fortement de 5,6 % pour atteindre 168 556 tonnes métriques. La demande mondiale croissante de marchandises et la date des fêtes du Nouvel An chinois ont favorisé ces développements dynamiques au début de l'année 2017.

Les masses maximales au décollage (MTOW) accumulées à FRA ont légèrement diminué de 1,6 % pour totaliser près de 2,2 millions de tonnes métriques. Les mouvements aériens ont également un peu diminué de 1,0 %, pour totaliser 33 900 décollages et atterrissages.

Le portefeuille des aéroports internationaux de Fraport a enregistré les performances suivantes en termes de trafic en janvier 2017. L'aéroport de Ljubljana (LJU) dans la capitale slovène a réalisé une hausse remarquable de 21,5 % de son trafic totalisant 89 396 passagers. À l'aéroport de Lima (LIM), capitale du Pérou, le trafic a progressé de 11,8 % pour atteindre 1,7 million de passagers. Les aéroports Fraport Twin Star de Varna (VAR) et de Bourgas (BOJ) sur la côte bulgare de la mer Noire, ont accueilli, combinés, quelque 39 326 passagers, en baisse de 4,5 % sur un an. Avec 675 991 passagers aériens, l'aéroport d'Antalya (AYT) sur la Riviera turque a également connu une légère baisse de 1,9 %. En revanche, l'aéroport de Hanovre (HAJ), dans le Nord de l'Allemagne, a accueilli 300 722 passagers - un gain de 1,7 %. L'aéroport de Saint-Pétersbourg (LED), en Russie, a enregistré un bond remarquable de son trafic de 29,8 % pour atteindre près de un million de passagers. En Chine, l'aéroport de Xi'an (XIY) a enregistré une forte augmentation de 19,2 % de son trafic totalisant plus 3,3 millions de passagers au cours du mois faisant l'objet du rapport.

Rapport de trafic de Fraport Janvier 2017 Aéroports du groupe Fraport[1] janvier 2017 Part totalement Passagers Marchandises* Mouvements consolidée Part de Mois DELTA Mois DELTA Mois DELTA dans les aéroports (%) % % % Francfort Allemagne FRA 100 00 4 227 110 1,8 165 835 5,8 33 900 -1,0 Ljubljana Slovénie LJU 100 00 89 396 21,5 861 14,6 2 212 12,1 Lima Pérou [2] LIM 70 01 1 681 625 11,8 25 217 3,2 15 072 4,3 Fraport Twin Star 60 00 39 326 -4,5 1 741 22,6 600 -4,5 Bourgas Bulgarie BOJ 60 00 10 506 -19,3 1 644 16,3 209 -20.5 Varna Bulgarie VAR 60 00 28 820 2,4 97 > 100,0 391 7,1





Dans les aéroports consolidés par mise en équivalence[2] Antalya Turquie AYT 51 00 675 991 -1,9 n.d. n.d. 5 093 1,7 Hanovre Allemagne HAJ 30 00 300 722 1,7 1 619 2,4 4 788 0,5 Saint- Pétersbourg Russie LED 25 00 1 018 295 29,8 n.d. n.d. 10 828 20,7 Xi'an Chine XIY 24 50 3 310 411 19,2 22 278 -3,3 25 650 11,4

Suite du tableau

Rapport de trafic de Fraport Janvier 2017 Aéroports du groupe Fraport[1] Depuis le début de l'année (YTD) 2017 Aéroports totalement Passagers Marchandises Mouvements consolidés YTD DELTA% YTD DELTA% YTD DELTA% Francfort Allemagne FRA 4 227 110 1,8 165 835 5,8 33 900 -1,0 Ljubljana Slovénie LJU 89 396 21,5 861 14,6 2 212 12,1 Lima Pérou LIM[2] 1 681 625 11,8 25 217 3,2 15 072 4,3 Fraport Twin Star 39 326 -4,5 1 741 22,6 600 -4,5 Bourgas Bulgarie BOJ 10 506 -19,3 1 644 16,3 209 -20,5 Varna Bulgarie VAR 28 820 2,4 97 > 100,0 391 7,1

Dans les aéroports consolidés par mise en équivalence[2] Antalya Turquie AYT 675 991 -1,9 n.d. n.d. 5 093 1,7 Hanovre Allemagne HAJ 300 722 1,7 1 619 2,4 4 788 0,5 Saint- Pétersbourg Russie LED 1 018 295 29,8 n.d. n.d. 10 828 20,7 Xi'an Chine XIY 3 310 411 19,2 22 278 -3,3 25 650 11,4

Aéroport de Francfort[3] Janvier 2017 Mois DELTA% YTD 2015 DELTA% Passagers 4 227 368 1,8 4 227 368 1,8 Marchandises (fret et courrier) 168 556 5,6 168 556 5,6 Mouvements d'avions 33 900 -1,0 33 900 -1,0 MTOW (en tonnes métriques)[4] 2 194 930 -1,6 2 194 930 -1,6 PAX/PAX-vol[5] 134,2 3,0 134,2 3,0 Coefficient d'occupation (%) 73,9 73,9 Taux de ponctualité (%) 72,0 72,0

Aéroport de Francfort part PAX DELTA %[6] Part PAX DELTA %[6] Répartition régionale mois mois Continental 57,9 2,6 57,9 2,6 Allemagne 11,2 0,9 11,2 0,9 Europe (sauf Allemagne) 46,7 3,0 46,7 3,0 Europe occidentale 38,9 3,5 38,9 3,5 Europe de l'Est 7,8 0,6 7,8 0,6 Intercontinental 42,1 0,7 42,1 0,7 Afrique 4,9 7,0 4,9 7,0 Moyen-Orient 6,9 6,9 6,9 6,9 Amérique du Nord 12,5 -2,5 12,5 -2,5 Amérique centrale et du Sud 5,2 2,8 5,2 2,8 Extrême-Orient 12,6 -2,3 12,6 -2,3 Australie 0,0 n.d. 0,0 n.d.

