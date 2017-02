Investissement additionnel de 20 millions de dollars pour la recapitalisation du Fonds de financement AQT







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 fév. 2017) - L'Association québécoise des technologies (AQT) annonce la recapitalisation de son fonds dédié au financement des crédits d'impôt. Ce fonds, financé par FINALTA CAPITAL, est voué à l'appui des PME membres de l'AQT de l'ensemble de la province. L'objectif de ce fonds est de réduire le temps d'attente subit par les entreprises admissibles aux programmes de crédits d'impôt suivants : le crédit pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS & DE), celui pour le développement des affaires électroniques (CDAE) et celui pour la production de titres multimédias. Les financements accordés favorisent la stabilité du fonds de roulement des entreprises membres de l'AQT.

Le Fonds de financement AQT connait sa troisième recapitalisation depuis sa création en 2014. Outre la réduction du temps d'attente pour les remboursements des crédits d'impôt, le fonds a démontré son efficacité dans un contexte où les cycles économiques, de plus en plus courts, dictent aux entreprises de réinvestir dans leur développement et leur commercialisation plus rapidement. De plus, l'une des particularités du fonds est qu'il tient compte des réclamations anticipées de l'exercice en-cours. Cela représente un avantage tactique remarquable quand il s'agit de suivre la cadence demandée par les marchés.

« Malgré les avancées faites par le gouvernement pour réduire les délais de remboursement des crédits d'impôt, il appert que le diktat des marchés exige de plus en plus d'agilité financière de la part de nos entreprises en TIC», affirme Nicole Martel, présidente-directrice générale de l'AQT, « le fonds AQT demeure aujourd'hui un outil parfaitement à-propos sur ce plan pour nos membres. »

«Le fonds, créé à la fin de l'année 2014, permet aux entreprises en TIC de passer à l'action plutôt que d'attendre les remboursements des crédits d'impôt. Deux ans se sont écoulés et le fonds, qui a déboursé déjà plus de 30 millions $ pour appuyer les membres de l'AQT, est devenu un outil de développement accélérateur pour permettre aux entreprises de commercialiser leurs technologies plus rapidement, ce qui explique sa grande popularité?», déclare Maxime-Jean Gérin, CFA, président et chef de la direction de FINALTA CAPITAL.

Pour en apprendre davantage le fonds et les critères d'admissibilité, veuillez consulter le lien suivant.

À propos de L'AQT

L'Association québécoise des technologies (AQT) contribue, à l'échelle du Québec, au rayonnement des entreprises des TIC et à la croissance de ce secteur de l'économie. Forte de ses 500 membres, elle rassemble et accompagne les dirigeantes et dirigeants d'entreprises technologiques en les appuyant dans le développement de leurs compétences et dans la performance de leur entreprise tout en favorisant l'évolution des pratiques commerciales. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances décisionnelles et constitue aujourd'hui le plus grand réseau d'affaires des TIC au Québec. Pour en savoir plus : www.aqt.ca.

À propos de FINALTA CAPITAL

En opération depuis 2007, FINALTA CAPITAL est devenue, en 2012, filiale du Groupe Centria, l'un des plus importants prêteurs spécialisés dans le domaine de la construction résidentielle. L'équipe de direction, issue du domaine institutionnel, assure un cadre financier solide et transparent alors que la structure légère de FINALTA CAPITAL permet un processus simple, rapide et sans surprises afin d'offrir une aide stratégique aux entreprises innovantes. Ayant accès à d'importants capitaux, FINALTA CAPITAL offre un financement pouvant varier de 250?000 $ à 6?000?000 $. Pour en savoir plus : www.finaltacapital.com.

