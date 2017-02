Un filtre à capture de phosphore conçu par le CRIQ pour les systèmes de traitement des eaux usées







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Un nouveau brevet canadien (CA 2, 889,513C) a été délivré au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) pour un système et une méthode innovants de capture passive du phosphore développés en collaboration avec l'Université Laval.

Le phosphore contenu dans les rejets d'eaux usées entraine la prolifération des cyanobactéries dans les plans d'eau et fait l'objet depuis de nombreuses années d'un contrôle règlementaire de plus en plus restrictif. L'invention du CRIQ permet ainsi un enlèvement efficace de ce phosphore sans ajout de produits chimiques.

La méthode brevetée consiste à installer, dans les dispositifs de rejet des eaux, un filtre garni de particules de bois activé par l'imprégnation d'un métal sous forme d'hydroxyde. Ce filtre possède une grande longévité et peut être valorisé en fin de vie utile entre autres par le compostage. Grâce à ce processus innovant, les eaux usées traitées deviennent conformes aux normes environnementales les plus exigeantes.

Cette invention peut être combinée avantageusement à des technologies de traitement secondaire pour des rejets en milieux sensibles, tels ceux en amont des lacs. L'innovation du CRIQ contribue à donner accès aux municipalités et à l'industrie à des procédés de traitement des eaux usées simples, performants et économiquement viables.

Une demande de brevet américain est présentement en instance pour cette même invention.

À propos du CRIQ

Depuis plus de 45 ans, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) a pour mission de contribuer à la compétitivité des secteurs industriels québécois et à la croissance des organismes en soutenant l'innovation, la productivité et les exportations et en créant des partenariats pour élargir son offre de service. Avec plus de 200 employés et des laboratoires à Québec et à Montréal, le CRIQ réalise près de 3 000 mandats par année. www.criq.qc.ca.

Source :

Carole Roch, conseillère en communication

CRIQ

Téléphone : 514 383-3254

carole.roch@criq.qc.ca

Ce communiqué est conforme, en tout ou en partie, à l'orthographe modernisée.

SOURCE Centre de recherche industrielle du Québec

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 12:46 et diffusé par :