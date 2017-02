Corporation Eléments Critiques retient les services d'une firme de communications







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX CROISSANCE:CRE) (OTCQX:CRECF) (FRANCFORT:F12) annonce qu'elle a retenu les services de la firme Hill+Knowlton Stratégies (« H+K ») afin d'accroître sa visibilité tant au niveau local qu'au niveau international incluant l'Europe et les États-Unis.

L´entente est prévue pour une durée de 12 mois et des honoraires mensuels ont été fixés à 5 800 $.

Grâce à ses neuf bureaux d'un océan à l'autre, Hill+Knowlton Stratégies Canada est le chef de file des relations publiques comme gouvernementales. Possédant son siège social à Toronto, elle est la meilleure agence de communications stratégiques au Canada. Son équipe d'experts se spécialise dans les communications d'entreprise, les affaires publiques, les communications marketing, la gestion de crise, l'énergie, les technologies, les soins de santé, les communications numériques et les médias sociaux, les communications financières, ainsi que les transactions. Seule agence de communication s'étant vu décerner l'Ordre d'excellence par Excellence Canada, elle figure également parmi les meilleurs lieux de travail au Canada pour la neuvième année consécutive. Sa société mère, Hill+Knowlton Strategies inc., compte 87 bureaux répartis dans 49 pays ainsi qu'un vaste réseau de membres associés. Elle est aussi membre du groupe WPP (NASDAQ:WPPGY), l'un des plus importants réseaux d'entreprises de services de communication au monde.

À propos de Corporation Éléments Critiques

La Société a récemment publié une analyse financière du Projet Rose détenue à 100 % par la Critical Elements (Étude économique préliminaire (PEA) du projet Rose lithium-tantale, Genivar, décembre 2011) qui est basée sur des prédictions de prix de 260 $ US/kg (118 $/lb) pour le Ta 2 O 5 contenu dans le concentré de tantalite et de 6 000 $ US/t pour le carbonate de lithium (Li 2 CO 3 ). Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à 25 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 279 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 4,1 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est estimé à 33 % et la VAN à 488 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. (Une ressource minérale n'est pas une réserve si elle n'a pas démontré sa viabilité économique.) Voir le communiqué de presse daté du 21 novembre 2011.

Les conclusions du PEA indiquent que l'opération pourrait soutenir un taux de production de 26 606 tonnes de carbonate de lithium haute pureté (> 99,9 % Li 2 CO 3 ) et 206 670 livres de Ta 2 O 5 par an sur une durée de vie de 17 ans.

Le Projet Rose contient actuellement une Ressource Minérale de 26,5 millions de tonnes de Ressources Minérales Indiquées à une teneur de 1,30 % Li 2 O Eq. ou 0,98 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 et 10.7 millions de tonnes de Ressources Minérales Présumées à une teneur de 1,14 % Li2O Eq. ou 0,86 % Li 2 O et 145 ppm Ta 2 O 5 .

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.

