SC Johnson lance un défi « un acre pour un acre » pour protéger la forêt tropicale amazonienne

L'entreprise invite le public à aider à protéger 10 000 acres

RACINE, Wisconsin, le 6 février 2017 /CNW/ - SC Johnson, le fabricant de produits ménagers de confiance tels que Pledge®, Glade®, OFF!® et Ziploc®, a annoncé aujourd'hui un défi « un acre pour un acre » pour protéger la forêt tropicale amazonienne. Ce défi entre dans le cadre du partenariat de SC Johnson avec Conservation International (CI) afin de soutenir le nouveau film de réalité virtuelle intitulé Under the Canopy.

« La forêt tropicale amazonienne apporte une myriade de services écosystémiques essentiels au maintien de la vie sur cette planète, qu'il s'agisse de l'eau potable ou de l'air pur, de la séquestration du carbone ou de cette extraordinaire biodiversité, ou même encore du tourisme et du divertissement », a déclaré Fisk Johnson, président-directeur général de SC Johnson. « Elle vaut non seulement la peine d'être protégée, mais c'est également devenu une nécessité. Nous sommes heureux de pouvoir aider CI à sensibiliser la population à l'Amazonie et à la protéger. »

Découverte de l'Amazone dans une réalité virtuelle

Le film de CI, intitulé Under the Canopy et présenté récemment en avant-première au Sundance Film Festival, permet aux spectateurs de découvrir les merveilles de l'Amazone dans une réalité virtuelle à 360°. Le film met en exergue les raisons pour lesquelles la civilisation a besoin que l'Amazonie prospère, non seulement parce qu'elle est le plus grand bassin hydrographique au monde, mais aussi parce que ses arbres absorbent le carbone et contribuent à la régularisation du climat.

« Quand un nom aussi connu que SC Johnson agit en vue de protéger la forêt tropicale amazonienne, les gens le remarquent », a déclaré Peter Seligmann, Président du conseil et PDG de Conservation International. « Avec ce nouvel engagement, SC Johnson renforce son partenariat de longue date avec Conservation International afin de soutenir la conservation et le développement durable en Amazonie. Leur investissement dans la forêt tropicale est un investissement pour les familles du monde entier. »

Le film peut être visionné en ligne à l'adresse www.conservation.org/canopy, et pour ceux qui disposent d'un casque de réalité virtuelle, une version VR incroyablement immersive est disponible via l'application JauntVR.

Protection de 10 000 acres de forêt tropicale

Outre le parrainage de la distribution du film, SC Johnson fait monter les enjeux en mettant les consommateurs au défi. Pour chaque acre de forêt tropicale protégé par l'intermédiaire de la page de dons de CI, l'entreprise fera un don équivalent pour protéger un acre.

« Huit pour cent de la forêt tropicale amazonienne ont déjà disparu à cause de la déforestation. Cette tendance ne peut pas continuer. Les conséquences pour les gens et la planète seraient désastreuses », ajoute M. Johnson. « J'espère que beaucoup regarderont le film, découvriront la beauté de l'Amazone et, comme moi, trouveront l'inspiration nécessaire pour la protéger pour les générations futures. »

Protéger un acre de forêt tropicale ne coûte que 25 USD par l'intermédiaire de Conservation International. SC Johnson doublera les dons reçus jusqu'à un maximum de 5 000 acres. Les dons peuvent être faits à l'adresse www.conservation.org/protect.

SC Johnson, la déforestation et le Brésil

À titre de membre du Forum sur les biens de consommation (CGF), SC Johnson partage son engagement envers une déforestation nette nulle d'ici 2020 en choisissant des sources écoresponsables de pâtes et papiers, de matériaux d'emballage et d'huile de palme. Nous nous sommes totalement alignés sur les directives sur les produits de pâtes et papiers et les matériaux d'emballage du CGF.

Par ailleurs, depuis plus de dix ans, SC Johnson collabore avec CI et son programme REDD+ afin de sensibiliser les communautés à la conservation, la protection des forêts et la durabilité des moyens de subsistance. SC Johnson a également contribué à la protection de deux réserves dans l'écorégion de Caatinga au Brésil dans les années 1990.

Cette nouvelle initiative en partenariat avec CI est en ligne avec l'engagement de SC Johnson visant à réduire sa propre empreinte :

Depuis l'an 2000, SC Johnson a réduit de 51,7 pour cent les émissions de gaz à effet de serre en provenance de ses sites de fabrication du monde entier.

Un tiers des sites de fabrication SC Johnson, notamment le site de Manaus au Brésil, jouissent désormais du statut « zéro enfouissement ».*

Pour en savoir plus sur les progrès de SC Johnson en matière de développement durable, consultez le rapport sur le développement durable de 2016 de l'entreprise, qui est le 25e rapport annuel sur les initiatives environnementales et sociales.

La famille Johnson entretient également une relation personnelle de longue date avec le Brésil. En 1935, H.F. Johnson Jr., le leader de l'entreprise de troisième génération, a mené une expédition en remontant l'Amazone à la recherche du palmier carnauba, dont la cire était à l'époque le principal ingrédient des produits de l'entreprise. En 1998, Sam Johnson, le leader de l'entreprise de la quatrième génération, et ses fils ont retracé cette expédition historique, découvrant par la même occasion une admiration pour l'Amazone, mais aussi une nouvelle perspective remarquable sur la force des liens familiaux.

À propos de SC Johnson

SC Johnson est une entreprise familiale dévouée à proposer des produits innovants de haute qualité et à garantir l'excellence sur le lieu de travail. L'entreprise a également pris un engagement à long terme envers l'environnement et les communautés où elle mène ses activités. Basée aux États-Unis, SC Johnson est l'un des premiers fabricants de produits d'entretien ménager, de produits de rangement domestique, de produits d'assainissement de l'air, de produits de lutte contre les insectes, de produits d'entretien des chaussures et de produits pour les professionnels. L'entreprise commercialise des marques bien connues telles que GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® et ZIPLOC® aux États-Unis et ailleurs, avec des marques commercialisées en dehors des États-Unis telles que AUTAN®, TANA®, BAMA®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® et RIDSECT®. Cette entreprise, fondée il y a 131 ans et qui génère des ventes d'une valeur de 10 milliards de dollars, emploie environ 13 000 personnes dans le monde entier et vend ses produits dans pratiquement tous les pays du monde. www.scjohnson.com

* Pour obtenir le statut « zéro enfouissement », les sites de fabrication SC Johnson doivent réutiliser, recycler ou éliminer tout ce qui aurait autrement abouti sur un site d'enfouissement sanitaire. Les déchets ne pouvant être réutilisés, recyclés ou éliminés peuvent notamment être envoyés à un site d'incinération avec récupération de chaleur.

