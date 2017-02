Des sentiers plus sécuritaires pour les motoneigistes de l'Outaouais







PORTAGE-DU-FORT, QUÉBEC--(Marketwired - 5 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme constitue une excellente occasion de développement économique pour le Canada. L'appui du gouvernement du Canada à des projets à vocation touristique reflète sa volonté de soutenir les actions qui entraînent des retombées économiques substantielles dans la région de l'Outaouais.

Le député de Pontiac, William Amos, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, qu'une aide financière de 95 000 $ a été accordée à VHR Outaouais, en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ).

VHR Outaouais est une association régionale regroupant sept clubs de motoneigistes de l'Outaouais. Elle a comme mandat de faciliter les démarches des clubs lors d'aménagements ou de transferts des sentiers, et d'offrir une assistance technique aux clubs, ainsi qu'un soutien administratif. La contribution non remboursable permettra à l'association de réaménager le pont ferroviaire qui traverse la rivière des Outaouais.

Citations

« Les organismes, tels que VHR Outaouais, conjointement avec la FCMQ, jouent un rôle vital dans le développement du secteur touristique et de l'économie de notre région. L'annonce d'aujourd'hui amènera des avantages positifs et directs pour la collectivité et les entreprises du secteur, confirmant ainsi qu'il s'agit d'une région de prédilection pour se divertir et séjourner. »

William Amos, député de Pontiac

« Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans des projets qui stimulent l'économie de la région, notamment en mettant en évidence des projets touristiques. La contribution du gouvernement du Canada permettra à l'organisme d'enrichir l'expérience des touristes et donnera à un plus grand nombre de personnes la chance d'explorer la région de l'Outaouais. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous remercions DEC et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec pour leur appui dans la réalisation de notre projet, qui permettra aux motoneigistes d'utiliser un pont sécuritaire qui relie l'Ontario au Québec. »

Sylvain Marchand, président de VHR Outaouais inc.

« Dans le cadre de sa mission de développement de l'activité de motoneige au Québec, la FCMQ est fière d'être un partenaire financier important dans le développement de l'industrie de la motoneige au Québec. Le projet de VHR Outaouais répond très bien aux objectifs du développement des sentiers durable. »

Denise Grenier, présidente de la FCMQ

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

