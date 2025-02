Michelin lance le pneu e.Primacy All-Season pour renforcer son leadership en matière d'efficacité





LAVAL, QC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Pionnier en matière d'efficacité, Michelin a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau pneu e.Primacy All-Season pour répondre aux besoins changeants des conducteurs qui privilégient l'efficacité.

« Le marché a beau évoluer sans cesse, comme en témoigne le développement constant de nouveaux véhicules hybrides et électriques, Michelin continue d'être un leader de l'industrie en garantissant des performances fiables et durables », a déclaré Omer Waysman, vice-président marketing des produits grand public pour Michelin Amérique du Nord inc. « Les consommateurs qui favorisent l'efficacité énergétique et une autonomie accrue peuvent donc se tourner en toute confiance vers le pneu e.Primacy All-Season, qui les emmènera plus loin à chaque trajet. »

En tant que gamme de pneus d'origine de confiance, la série e.Primacy All-Season de Michelin est jusqu'à 25 % plus efficace que les deux principaux produits concurrents, ce qui lui permet d'offrir jusqu'à 32 kilomètres d'autonomie de batterie en plus et d'économiser un réservoir d'essence par an2,3. Tirant parti du composé GreenPower, le pneu est conçu pour réduire la consommation d'énergie au quotidien tout en offrant une excellente longévité.

Le pneu e.Primacy All-Season a fait l'objet d'un développement et d'essais rigoureux. Ses tests sur véhicule électrique ont en effet révélé qu'il devrait durer jusqu'à 21?000 kilomètres de plus que le pneu de deux principaux concurrents, des performances qui pourraient se traduire par une année de conduite supplémentaire4.

Que ce soit pour un véhicule thermique, hybride ou électrique, les innovations Michelin offrent à chaque conducteur une expérience de conduite fluide, confortable et silencieuse.

En optant pour le pneu e.Primacy All-Season, les consommateurs peuvent en outre profiter de deux innovations Michelin. Il s'agit tout d'abord du système Cushion Guard, qui intègre une couche de caoutchouc souple et amortissante entre la bande de roulement et les ceintures en acier du pneu afin d'atténuer les chocs et les imperfections de la route, pour un confort de conduite exceptionnel.

Conçu pour être silencieux, le pneu e.Primacy All-Season est également doté de la technologie Piano Acoustic, une bande de roulement intelligemment optimisée pour réduire le bruit et ainsi offrir une conduite sans bruit tout au long de la durée de vie du pneu.

Pour connaître les tailles disponibles actuellement, rendez-vous au michelin.ca .

À propos de Michelin Amérique du Nord inc.

Leader incontesté dans le secteur de la mobilité, Michelin travaille avec les pneus, autour des pneus et au-delà des pneus afin de concrétiser son slogan «?Le mouvement, c'est la vie ». Animé par la volonté d'améliorer durablement la mobilité de ses clients, Michelin conçoit et distribue les pneus, services et solutions les plus adaptés à leurs besoins.

Michelin fournit des services numériques, des cartes et des guides, en plus de proposer des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Décidée à étendre son savoir-faire à de nouveaux marchés, l'entreprise investit dans des matériaux de haute technologie, l'impression 3D et l'hydrogène afin de servir une grande variété d'industries allant de l'aérospatiale à la biotechnologie. Michelin Amérique du Nord, dont le siège social est situé à Grenville, en Caroline du Sud, compte environ 22?500 employés et exploite 34 installations de production aux États-Unis et au Canada. (michelinman.com)



1 Sur la base d'une distance annuelle moyenne de 13?476 milles (21?687 km) par conducteur établie par la Federal Highway Administration (publiée en 2022) et d'un test d'usure de la bande de roulement effectué avec des pneus de dimension 235/40R19 sur une Tesla Model 3 2024, à l'issue duquel la durée de vie estimée du pneu e.Primacy All Season de Michelin (selon la mesure de la rainure la plus usée d'un jeu de pneus permuté) était de 45?764 milles (73?650 km), comparativement à 30?244 milles (48?673 km) pour le pneu Turanzatm EV de Bridgestone et 32?438 milles (52?204 km) pour le pneu ProContact RX de Continental. Les résultats réels sur route peuvent varier en fonction du style de conduite, de la température, des paramètres du véhicule choisi par le conducteur et des conditions routières.

2 D'après les résultats obtenus lors de l'essai de résistance au roulement ISO 28580, mené à l'interne au moyen de pneus de dimension 235/40R19 96W, qui comparait le pneu e.Primacy All Season de Michelin (6,46 kg/tonne) aux pneus ProContact RX T0 de Continental (7,24 kg/tonne) et Turanzatm EV (8,75 kg/tonne) de Bridgestone. Les résultats réels sur route peuvent varier en fonction du style de conduite, de la température, des paramètres du véhicule choisi par le conducteur et des conditions routières. Des calculs supplémentaires ont été effectués à l'aide des données obtenues lors de l'essai USTR 781 afin de déterminer l'effet de divers niveaux de résistance au roulement sur l'autonomie d'un VEB Tesla Model 3 RWD 2024 et d'un véhicule à gaz BMW M3 2024. Les calculs ont permis d'établir une réduction de la consommation de carburant allant jusqu'à 3,1 % pour une BMW M3 2024 ou un gain d'autonomie de la batterie équivalent allant jusqu'à 8,9 % pour une Tesla Model 3 RWD 2024.

3 D'après un rapport 2022 de la Federal Highway Administration citant une moyenne annuelle de 13?476 milles (21?687 km) par conducteur.

4 Sur la base d'une distance annuelle moyenne de 13?476 milles (21?687 km) par conducteur établie par la Federal Highway Administration (publiée en 2022) et d'un test d'usure de la bande de roulement effectué avec des pneus de dimension 235/40R19 sur une Tesla Model 3 2024, à l'issue duquel la durée de vie estimée du pneu e.Primacy All Season de Michelin (selon la mesure de la rainure la plus usée d'un jeu de pneus permuté) était de 45?764 milles (73?650 km), comparativement à 30?244 milles (48?673 km) pour le pneu Turanzatm EV de Bridgestone et 32?438 milles (52?204 km) pour le pneu ProContact RX de Continental. Les résultats réels sur route peuvent varier en fonction du style de conduite, de la température, des paramètres du véhicule choisi par le conducteur et des conditions routières.

