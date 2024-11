Michael Bublé, superstar multiplatine et lauréat de 15 prix JUNO, sera à la barre de la Soirée des Prix JUNO 2025 à Vancouver, en direct sur le réseau CBC





VANCOUVER, BC, le 23 nov. 2024 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a procédé à plusieurs annonces importantes, dévoilant notamment que Michael Bublé, superstar multiplatine et natif de Vancouver, animera et offrira une prestation lors de la Soirée des Prix JUNO 2025. Le récipiendaire de 15 prix JUNO sera de retour pour la troisième fois à la barre de la plus grande soirée de l'industrie musicale canadienne, en direct de sa ville natale.

Produite par Insight Productions (a Boat Rocker company), la 54e Soirée des Prix JUNO sera télédiffusée et webdiffusée en direct partout au Canada depuis le Rogers Arena de Vancouver dès 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion mondiale sur CBCMusic.ca/junos et sur la page YouTube de CBC Music. Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2025 seront accessibles au grand public le 29 novembre, à compter de 70,85 $ (taxes comprises, frais en sus) au?www.ticketmaster.ca/junos.?

Les Prix JUNO sont fiers d'annoncer l'intronisation de l'emblématique groupe rock canadien Sum 41 au Panthéon de la musique canadienne dans le cadre d'un numéro spécial présenté par le Groupe Banque TD, premier commanditaire des Prix JUNO. Le Prix Walt Grealis pour réalisations hors du commun sera décerné à Riley O'Connor de Live Nation Canada, à l'occasion du Gala des Prix JUNO présenté par Music Canada.

Le JUNOfest présenté par CBC Music animera aussi les rues de la ville durant le Week-end des Prix JUNO. Ce festival musical de deux jours, qui se déroulera dans plus de 10 salles de spectacle vancouvéroises, accueillera des artistes locaux et les finalistes des Prix JUNO 2025. Les artistes qui souhaitent y participer peuvent présenter leur candidature ici.

Ne manquez rien de la plus grande semaine de la musique canadienne! Pour obtenir la programmation des événements et suivre nos actualités en temps réel, téléchargez l'appli JUNO dès aujourd'hui.

Pour plus d'information, voir le communiqué de presse complet au Junoawards.ca

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 54e Soirée des Prix JUNO aura lieu au Rogers Arena de Vancouver le dimanche 30 mars 2025. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca.

23 novembre 2024 à 18:11

