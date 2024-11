Le ministre des Relations Couronne-Autochtones présente des excuses aux Inuit du Nunavik pour le rôle du Canada dans l'abattage de qimmiit (chiens de traîneau)





KANGIQSUJUAQ, QC, le 23 nov. 2024 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Makivvik

Il faut absolument reconnaître et corriger les torts du passé pour faire progresser la réconciliation et renouveler la relation entre les Inuit et la Couronne.

Aujourd'hui, le ministre des Relations Couronne-Autochtones a présenté des excuses officielles au nom du gouvernement du Canada aux Inuit du Nunavik pour le rôle qu'a joué le Canada dans l'abattage de qimmiit (chiens de traîneau) au Nunavik dans les années 1950 et 1960.

L'abattage injustifié de qimmiit au Nunavik a entraîné une insécurité alimentaire et économique et la perte des moyens traditionnels d'accéder aux terres, et a causé des blessures émotionnelles profondes et durables aux Inuit du Nunavik qui perdurent encore aujourd'hui. Le travail de Makivvik et des Inuit du Nunavik pour mettre en lumière les torts réels et intergénérationnels causés par les actions et les inactions du Canada en cette période sombre et pour protéger les droits, les pratiques culturelles et la croissance économique des Inuit du Nunavik mérite des félicitations.

Dans le cadre des excuses présentées aujourd'hui, le gouvernement du Canada a versé 45 millions de dollars à Makivvik pour aider les communautés inuites du Nunavik à mettre en oeuvre des programmes qui favoriseront la guérison et la revitalisation culturelle.

Les excuses et les initiatives connexes sont le résultat du dévouement des Inuit du Nunavik et des efforts de collaboration entre les Inuit et la Couronne, en partenariat avec Makivvik et avec l'appui du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler à faire progresser la réconciliation et à renouveler la relation avec les Inuit en fonction de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat.

Citations

« Depuis des décennies, les Inuit du Nunavik se battent sans relâche pour obtenir cet aveu et ces excuses. Bien que nous ne puissions pas réparer la douleur et les pertes causées par ces mesures, le financement annoncé aujourd'hui est un pas vers la guérison pour nos communautés. Ces ressources nous aideront à faire face aux traumatismes profonds du passé et à faire en sorte que le gouvernement canadien prenne la place qui lui revient en tant que partenaire dans le processus de guérison -- un rôle que Makivvik assume seul depuis trop longtemps. »

Pita Aatami

Président, Makivvik

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a accepté la responsabilité pour son rôle dans une terrible injustice historique et a exprimé ses profonds regrets et ses sincères excuses pour les torts causés par le massacre de qimmiit au Nunavik. Il s'agit non seulement d'une étape importante vers la réconciliation et le renouvellement de notre relation avec les communautés inuites du Nunavik, mais c'est tout simplement la bonne chose à faire. Merci au Président Aatami et à tous ceux qui ont rendu possible cette journée historique. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Makivvik a pour mandat de protéger les droits et les intérêts de plus de 13 000 Inuit du Nunavik et d'administrer l'indemnisation financière découlant de la Convention de la Baie James et du Nord québécois signée en 1975.

et du Nord québécois signée en 1975. Depuis que les délégués ont adopté la résolution n o 1999 en mars 1999, Makivvik a demandé des excuses et du financement aux gouvernements fédéral et québécois pour réparer les torts causés par l'abattage de chiens au Nunavik.

1999 en mars 1999, Makivvik a demandé des excuses et du financement aux gouvernements fédéral et québécois pour réparer les torts causés par l'abattage de chiens au Nunavik. En 2011, le premier ministre du Québec de l'époque, Jean Charest, a présenté des excuses au nom du Québec pour le rôle qu'il a joué dans la perte de qimmiit.

L'abattage de chiens au Nunavik fait partie des mesures de suivi du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne pour la réconciliation et du secteur prioritaire des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées depuis 2017.

Ces travaux s'appuient sur les principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et appuient la mise en oeuvre de la mesure de suivi 67 du Plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies.

Produits connexes

Texte officiel des excuses publiques

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones et @Makivvik

Instagram : @gcautochtones et @Makivvik

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

23 novembre 2024 à 17:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :