Rassemblement CSN - Plusieurs milliers de personnes réunies contre le privé en santé





MONTRÉAL, le 23 nov. 2024 /CNW/ - Sous le thème Pas de profit sur la maladie, le rassemblement contre la privatisation du réseau de la santé et des services sociaux a réuni plusieurs milliers de militantes et militants de la CSN au Colisée de Trois-Rivières, ce samedi.

«?C'est une véritable démonstration de force qu'on a réalisée. Que le gouvernement se le tienne pour dit : les Québécoises et les Québécois ont à coeur leur réseau public et sont prêts à se mobiliser pour le défendre?», s'est exclamée la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Lors de l'événement animé par la comédienne Eve Landry, on a pu voir la rappeuse Sarahmée, le groupe Valaire et l'humoriste Christian Vanasse sur scène, en plus de la chercheuse Anne Plourde et de la Dre Élise Girouard-Chantal de Médecins Québécois pour un régime public (MQRP), qui se sont adressés à la foule.

Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire et Paul St-Pierre-Plamondon, chef du parti Québécois et se sont également joint à l'événement.

Un plan d'urgence

Durant cette journée électrisante, trois revendications politiques ont également été rendues publiques afin de répondre rapidement à la crise d'accès aux soins de santé.

Tout d'abord, la CSN demande au ministre de la Santé de freiner l'exode des médecins vers le secteur privé, une fois pour toutes. Pour y arriver, le ministre pourrait tout simplement signer un arrêté ministériel, comme il l'a récemment fait pour les optométristes.

La CSN demande aussi au gouvernement de cesser d'octroyer des permis de cliniques privées à but lucratif dès maintenant. Pour la centrale, rien ne justifie la propagation d'entreprises dont le seul objectif est de profiter de la maladie des gens.

Finalement, la CSN demande au gouvernement d'instaurer un moratoire sur tous les types de privatisation du travail et des tâches présentement accomplies au public. On parle d'agences de placement, de buanderies, de l'entretien des bâtiments, du transport de patients, etc.

La centrale demande au gouvernement de mettre en place ses trois revendications d'ici le 1er mai prochain, sinon elle promet de faire monter la pression.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

23 novembre 2024 à 11:45

