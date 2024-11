FUTURE FUND OMAN LANCE UNE PREMIÈRE VAGUE DE PROJETS D'INVESTISSEMENT D'UNE VALEUR DE PLUS DE 2 MILLIARDS USD





MASCATE, Oman, 23 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Nouvelle initiative d'investissement de l'Oman Investment Authority (OIA), le Future Fund Oman (FFO) a annoncé son premier lot de projets d'investissement approuvés. D'une valeur combinée de plus de 2 milliards de dollars, ces projets comprennent 1,6 milliard de dollars engagés par des investisseurs étrangers et 571 millions de dollars apportés par le FFO. Ces investissements devraient créer plus de 1 600 emplois directs, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie de diversification et de développement économique du Sultanat d'Oman.

Les projets approuvés couvrent dix secteurs clés, dont la technologie, l'industrie manufacturière, le tourisme, les énergies renouvelables et les véhicules électriques. En outre, les petites et moyennes entreprises (PME) et les startups joueront un rôle de premier plan, avec des investissements dans les secteurs de l'alimentation, de la santé, des technologies financières, du commerce électronique, etc. Cette approche globale reflète l'engagement du FFO à encourager l'innovation et la croissance dans un large éventail de secteurs, en veillant à ce que les entreprises à grande échelle et les entreprises émergentes contribuent au progrès économique du Sultanat d'Oman.

Mulham Al Jarf, président adjoint chargé des investissements à l'Autorité d'investissement d'Oman, a déclaré que ces projets soulignaient la volonté du Fonds d'atteindre ses objectifs stratégiques. Il s'agit notamment de stimuler la croissance économique locale, de promouvoir la collaboration avec le secteur privé, d'attirer les investissements étrangers et de créer des opportunités pour les entreprises et les demandeurs d'emploi omanais. Il a souligné que ces projets ne représentent que le début des efforts du FFO depuis sa création en janvier 2024.

Parmi les projets approuvés figurent des initiatives transformatrices qui positionnent Oman en tant que leader dans les industries innovantes. Parmi les projets notables, citons l'usine de polysilicium de United Solar dans le port et la zone franche de SOHAR, qui sera l'une des plus grandes installations de production de polysilicium au monde et la première de ce type au Moyen-Orient. Cette installation produira 100 000 tonnes de polysilicium par an, un composant essentiel pour les industries des énergies renouvelables telles que la fabrication de panneaux solaires.

Parmi les autres partenariats importants, citons l'IDG Oman Fund, développé en collaboration avec IDG Capital, une société d'investissement internationale ayant une empreinte mondiale et une grande expérience en Chine, qui se concentre sur les TIC, les énergies renouvelables et les véhicules électriques. En outre, le FFO s'est également associé à EW Partners pour créer l'EWP Oman Fund, qui cible des secteurs clés tels que les TIC, l'énergie, le tourisme et l'agriculture.

Le Future Fund Oman soutient également un ensemble de PME et de startups en partenariat avec des gestionnaires de fonds tels que Tanmia, ITHCA, Omantel et Cyfr Capital. Il s'agit notamment d'IO Kitchen, une cuisine en nuage innovante proposant plus de 30 marques virtuelles, de Bima, un service de courtage d'assurance en ligne, et de Qpay, la première entité omanaise agréée proposant un service « acheter maintenant, payer plus tard ». Parmi les autres projets révolutionnaires figurent BcLear Aligner, une solution alimentée par l'IA pour les appareils dentaires, Nashid, une plateforme d'identité numérique basée sur la blockchain, et Antom, une plateforme financière numérique qui améliore les capacités de l'écosystème fintech d'Oman.

Le FFO a été créé en collaboration avec le ministère des Finances avec un capital de 5,2 milliards de dollars, répartis sur cinq ans, de 2024 à 2028. Le fonds exclut stratégiquement les investissements dans le pétrole, le gaz et l'immobilier, se concentrant sur les secteurs orientés vers la croissance et alignés sur la Vision 2040 d'Oman.

Les investisseurs intéressés sont invités à soumettre leurs propositions par l'intermédiaire de la plateforme dédiée, https://futurefund.om/futurefund/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563379/FFO_Investment_Projects.jpg

