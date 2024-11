Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 M$ à la MRC de Beauce-Centre





BEAUCEVILLE, QC, le 23 nov. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, est fier de confirmer qu'une aide financière de 1 022 700 $ a été accordée à la Municipalité régionale de comté (MRC) de Beauce-Centre pour la rénovation et le réaménagement de bureaux administratifs, inaugurés aujourd'hui.

Les bureaux, situés dans l'édifice du Sénateur-Bolduc, comptent entre autres une salle multifonctionnelle, deux autres pour les conférences, une terrasse, une pièce pour le personnel pouvant également servir de salle de conférence, quelques espaces utilitaires et des bureaux fermés. L'aide financière a aussi permis de réaliser préalablement des travaux d'isolation, d'étanchéité et de maçonnerie sur le bâtiment centenaire, en plus de la réfection de l'escalier et de la toiture de l'entrée secondaire.

« Notre gouvernement accompagne les organismes municipaux, comme la MRC de Beauce-Centre, dans différents projets qui visent à améliorer les services offerts aux collectivités. Avec le soutien de plus de 1 million de dollars, la MRC a pu réaménager des bureaux et revitaliser un immeuble patrimonial construit en 1920. Bravo aux équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette initiative inspirante! » Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureux de l'inauguration des nouveaux bureaux de la MRC de Beauce-Centre. D'une part, je sais que les municipalités desservies par la MRC en bénéficieront. D'autre part, le personnel qui y travaille pourra profiter d'un environnement modernisé, plus fonctionnel et sécuritaire. Merci à tous et à toutes pour votre engagement dans ce projet. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Très heureux que notre bâtiment historique, l'édifice du Sénateur-Bolduc, soit restauré et adapté au rôle que joue aujourd'hui la MRC. Le résultat n'est pas gênant, d'abord vu la beauté des lieux, mais également pour nous, citoyens contribuables, le tout ayant été réalisé à coût fort raisonnable et dans une optique à long terme. Merci au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'avoir mis à notre disposition des programmes, dont le Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, ayant aidé à concrétiser ce projet! »

Jonathan V. Bolduc, préfet de la MRC de Beauce-Centre

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le projet de la MRC de Beauce-Centre a aussi bénéficié de différentes majorations du taux d'aide offertes aux petites municipalités.

