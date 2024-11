L'Agence de santé publique du Canada confirme le premier cas de clade I de la mpox au Canada





OTTAWA, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le 22 novembre 2024, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a confirmé le premier cas de clade I de la mpox au Canada chez un individu au Manitoba. Ce cas lié à un voyage est associé à une épidémie de mpox de clade I qui sévit actuellement en Afrique centrale et orientale. La personne a demandé des soins médicaux au Canada pour des symptômes de la mpox peu après son retour et s'isole actuellement. Une enquête de santé publique, comprenant la recherche des contacts, est en cours.

L'ASPC travaille en étroite collaboration avec les autorités de santé publique au Manitoba. Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) a informé la province le 22 novembre que l'échantillon avait été testé positif pour le clade Ib de la mpox. Bien que le clade II du mpox circule au Canada depuis 2022, il s'agit du premier cas de clade I de la mpox confirmé au Canada.

Le risque pour la population générale au Canada reste faible pour l'instant. L'ASPC reste attentive à l'évolution de la situation et transmettra des informations actualisées à mesure qu'elles seront connues.

La mpox est une infection virale qui provoque une éruption cutanée douloureuse. Elle peut s'accompagner d'autres symptômes tels que fièvre, frissons, maux de tête, épuisement, gonflement des ganglions lymphatiques, ainsi que des douleurs dorsales, articulaires et musculaires. La maladie peut, dans de rares cas, être très grave et entraîner la mort. La mpox est contagieuse et le risque d'infection est plus élevé chez les personnes en contact étroit avec des personnes atteintes de la variole, surtout celles qui présentent des lésions ou des symptômes visibles. Les enfants, les personnes enceintes et celles dont le système immunitaire est affaibli, par exemple à cause du VIH ou d'autres maladies chroniques, sont plus susceptibles de contracter une maladie grave due au clade I de la mpox.

La vaccination, si elle est possible, est un moyen de prévention crucial pour les personnes susceptibles d'être exposées à la maladie. Le gouvernement du Canada dispose d'une quantité suffisante de vaccins pour répondre aux besoins des programmes provinciaux et territoriaux de prévention et de contrôle de la mpox au Canada. À l'heure actuelle, la vaccination du grand public n'est pas recommandée.

On peut également réduire le risque de contracter la mpox en évitant tout contact physique étroit, dont le contact sexuel, avec une personne atteinte de la mpox ou qui y a été exposée, ainsi que tout contact avec des articles personnels ou des objets utilisés par une personne atteinte de la mpox.

Lorsqu'ils voyagent dans des pays où sévit une épidémie, les individus sont tenus d'adopter les mesures décrites dans les conseils de santé aux voyageurs afin de réduire leur risque d'infection, notamment en évitant tout contact avec une personne présentant les symptômes de mpox ou susceptible d'y avoir été exposée.

Tout individu ayant été en contact avec une personne qui a, ou pourrait avoir, la mpox doit :

surveiller pour des symptômes.

contacter son fournisseur de soins de santé et leur unité de santé publique locale pour obtenir des renseignements pour recevoir la vaccination post-exposition dès que possible. Il est préférable de recevoir le vaccin dans les 4 jours suivant la dernière exposition, mais il peut être administré jusqu'à 14 jours après la dernière exposition.

Tout individu présentant des symptômes doit :

s'isoler immédiatement chez lui, à l'écart des autres, et contacter son fournisseur de soins de santé.

en cas de voyage, prévenir un agent de bord avant l'atterrissage ou l'agent des services frontaliers à l'entrée dans le pays. Ces agents préviendront un responsable de la quarantaine qui pourra évaluer les symptômes et déterminer les mesures à prendre.

La détection précoce, le diagnostic, l'isolement et la traçabilité des contacts sont essentiels pour contrôler efficacement la transmission du clade I de la mpox au Canada.

Mpox (variole simienne) : Mise à jour

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

22 novembre 2024 à 22:35

