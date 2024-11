Zoomlion présente une exposition record au salon professionnel bauma China 2024, avec plus de 70 innovations soulignant l'avenir de la construction verte et intelligente





SHANGHAI, 22 novembre 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion; 1157.HK), un leader mondial des machines de construction, est sur le point de présenter sa plus grande exposition à ce jour au salon professionnel bauma CHINA 2024, qui aura lieu du 26 au 29 novembre à Shanghai. Sous le thème « Un développement plus vert, un avenir meilleur », Zoomlion présentera plus de 70 produits et solutions de pointe qui définiront la prochaine ère de fabrication écologique et intelligente.

L'exposition de Zoomlion couvre neuf catégories clés, dont les grues mobiles, les machines à béton, les grues à tour, l'équipement de terrassement, l'équipement minier, les plateformes de travail aérien, les machines de construction de fondations, les véhicules industriels et les nouveaux matériaux de construction. La gamme complète souligne le leadership de l'entreprise en matière de technologies de construction intelligentes, en mettant en valeur des innovations, notamment des solutions d'exploitation minière intelligente et des systèmes de construction autonomes qui redéfinissent l'efficacité et la précision dans l'industrie.

Zoomlion a lancé plus de 700 produits dans le cadre de ses initiatives d'innovation 4.0 et 4.0A, mettant en vedette des technologies numériques, intelligentes et vertes de pointe. S'appuyant sur le succès de sa plateforme de travail aérien autopropulsé de 72 m, la plus haute au monde, l'entreprise dévoilera de nouvelles percées au cours de l'événement.

Les démonstrations en direct de Zoomlion mettront en vedette des excavatrices autonomes et des chargeuses à direction à glissement réalisant des tâches complexes, soulignant la collaboration entre l'humain et la machine axée sur l'IA pour stimuler la productivité et la prise de décisions sur les chantiers de construction.

Les visiteurs découvriront également les systèmes entièrement numérisés de Zoomlion, comme ses solutions axées sur la collaboration de parc autonome pour les camions miniers et l'équipement télécommandé, témoignant d'une nouvelle ère où les machines de construction passent des outils aux systèmes intelligents.

Le développement durable occupe une place centrale; près de 20 nouveaux produits énergétiques représentant environ 25 % du portefeuille exposé. Ces innovations reflètent l'engagement de Zoomlion à l'égard de l'intégration des énergies renouvelables et de la fabrication écologique, renforçant son rôle de pionnier dans la transformation écologique de l'industrie.

L'exposition de Zoomlion est adaptée à un auditoire mondial et offre des solutions personnalisées pour les marchés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Australie. Attirant des participants de plus de 130 pays, l'exposition favorise la collaboration internationale et offre une diffusion en direct bilingue pour mobiliser les auditoires mondiaux en temps réel.

Le salon professionnel bauma CHINA 2024 est une plateforme de premier plan pour l'innovation, le développement durable et la collaboration mondiale. Incarnant cette vision, Zoomlion invite chaleureusement ses partenaires et les professionnels de l'industrie à explorer l'avenir des machines et de la technologie dans le secteur de la construction. Découvrez ces innovations révolutionnaires en temps réel au moyen de la diffusion en direct ou visitez les kiosques de Zoomlion (A63, A65, A66, A67, A68, B58, B66 et B68) pour en être témoin directement.

