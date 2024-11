Félicitations à Neela White, lauréate du Prix Femme de distinction 2024 de Raymond James





TORONTO, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Raymond James Ltée (RJL), filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain, Raymond James Financial, Inc., est fière d'annoncer que Neela White est la lauréate de son Prix Femme de distinction pour 2024. Chaque année, Raymond James rend hommage aux conseillères en placement qui font preuve d'un leadership exceptionnel au service de leurs clients et de la communauté, et qui soutiennent la croissance professionnelle des femmes dans le secteur des services financiers.

« C'est un privilège de rendre hommage à Neela White pour son engagement exceptionnel et inébranlable envers ses clients et la communauté dans laquelle elle vit », a déclaré Jamie Coulter, chef de la direction de Raymond James Ltée. « Sa volonté de sensibiliser les clients à l'importance de soutenir leurs parents âgés et de les aider à planifier leur retraite pendant les périodes difficiles de leur vie a été une source d'inspiration et a laissé une forte impression à tous les employés de Raymond James. »

Mme White est connue pour son expertise professionnelle qui consiste à aider les clients à faire face aux événements majeurs de la vie. Elle s'intéresse plus particulièrement aux personnes qui doivent élever des enfants tout en s'occupant de parents vieillissants. Elle prône l'ouverture et le débat sur les questions sociétales qui ont un impact sur ces défis générationnels, afin de mieux préparer les familles aux coûts des soins de longue durée. Parmi ses nombreuses distinctions, Mme White est conseillère professionnelle agréée en matière de vieillissement, conseillère en planification pour les aînés et détient le titre de Certified Executor Advisor. Active dans sa communauté, elle est membre du comité consultatif de la Société Alzheimer de Toronto, en plus de siéger au conseil d'administration et de contribuer en tant que rédactrice au magazine Silver Links, une publication consacrée à la promotion des droits des aînés et à l'amélioration de leur bien-être.

« Le Prix Femme de distinction souligne les nombreuses contributions qu'une conseillère apporte à ses clients, à sa communauté et à ses pairs. Mme White est une lauréate particulièrement méritante en raison du travail considérable qu'elle a accompli en matière de soins aux aînés et de planification de la longévité pour une population particulièrement vulnérable de notre société », a déclaré Andrea Linger, vice-présidente, Gestion des pratiques et chef du Réseau des conseillères canadiennes. « Je suis très fière qu'elle représente dignement le Réseau des conseillères canadiennes de Raymond James. Joignez-vous à moi afin de féliciter Mme White pour ce prix bien mérité. »

Le prix a été remis dans le cadre du Symposium annuel des femmes de 2024, un événement annuel de Raymond James Ltée qui a fêté son 30e anniversaire, démontrant ainsi notre engagement à aider les conseillères en placement à tirer parti de leurs talents pour bâtir des carrières fructueuses et enrichissantes.

« Ce prix est un symbole de la force et de la résilience collective de toutes les pionnières qui nous ont ouvert la voie et de toutes les femmes qui suivront », a déclaré Mme White. « Continuons à nous soutenir mutuellement dans notre parcours et à nous aider les unes les autres à découvrir notre passion. »

Le Prix Femme de distinction récompense les conseillères de Raymond James qui se distinguent par leurs contributions professionnelles et personnelles, qui influencent leurs collègues du secteur financier et qui ont un impact positif sur leur communauté.

