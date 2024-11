Mise à jour économique 2024 - L'AGRTQ s'interroge sur la distribution du budget accordé au logement communautaire et social





MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Dans la mise à jour économique provinciale du 21 novembre 2024, le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé des mesures pour soutenir le logement et répondre aux défis liés à son accessibilité et son abordabilité au Québec.

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) accueille favorablement l'ajout de 184 M$ pour l'habitation, un investissement significatif. Toutefois, elle s'interroge sur sa répartition et espère que ces fonds seront prioritairement alloués au logement social et communautaire afin d'assurer une solution durable à la crise du logement, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois, pour les petites et les grandes municipalités.

« L'annonce de 92 M$ pour le logement par le gouvernement provincial, même répartie sur quatre ans, est un pas dans la bonne direction », affirme Tommy Théberge, directeur général de l'AGRTQ. « Mais les acteurs du secteur ont besoin de précisions sur l'utilisation de ce budget pour s'assurer qu'il permettra aux organismes sans but lucratif (OSBL) d'habitation de mener à bien leurs projets. »

L'AGRTQ réitère que cet investissement devrait être orienté vers le logement social et communautaire, pour des développeurs en immobilier à but non lucratif, garantissant ainsi la pérennité et l'abordabilité des logements pour les générations futures.

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au

Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire.

SOURCE Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

22 novembre 2024 à 18:31

