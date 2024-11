Le premier ministre annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publique





OTTAWA, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Paul Halucha, actuellement sous-secrétaire du Cabinet (Croissance propre), Bureau du Conseil privé, et sous-ministre des Terrains publics et du Logement, devient sous-ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, à compter du 31 décembre 2024.

Jeffery Hutchinson, actuellement sous-secrétaire du Cabinet (Enquête publique sur l'ingérence étrangère), Bureau du Conseil privé, devient sous-ministre délégué de la Sécurité publique (Gestion des situations d'urgence), à compter du 9 décembre 2024.

Daniel Mills, actuellement sous-ministre adjoint principal, Approvisionnement en TI pour l'entreprise et services ministériels, Services partagés Canada, devient sous-ministre délégué de la Sécurité publique, à compter du 2 décembre 2024.

Le premier ministre a également félicité Kelly Gillis, sous-ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, alors qu'elle s'apprête à prendre sa retraite de la fonction publique. Il lui a exprimé ses remerciements pour son dévouement envers les Canadiens et pour les services qu'elle leur a rendus tout au long de sa carrière, lui souhaitant le meilleur pour l'avenir.

Notes biographiques

