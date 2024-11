Sécurité incendie : les membres du Caucus des villes de centralité de l'UMQ plaident pour de meilleurs services aux meilleurs coûts





QUÉBEC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le Caucus des villes de centralité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s'est réuni ce vendredi à Québec en présence du ministre de la Sécurité publique (MSP), monsieur François Bonnardel. Ce caucus regroupe une soixantaine de municipalités urbaines situées dans les territoires ruraux du Québec. Ces villes se distinguent par leur rôle central dans leur région, offrant des services aux municipalités avoisinantes et agissant comme pôles de développement socio-économique.

Réforme de la sécurité incendie au Québec

Lors de cette rencontre, le Caucus a salué l'intention du gouvernement de revoir la structure des services incendie afin d'assurer des services équitables et de qualité pour tous les citoyennes et citoyens du Québec.

Les membres du Caucus ont plaidé pour que les villes centres, qui disposent des ressources nécessaires, puissent assurer l'entière responsabilité des services incendie sur leur territoire et les offrir aux municipalités limitrophes intéressées. Ils ont également insisté sur l'importance d'ajuster les programmes d'aide financière, qui défavorisent actuellement les villes centres.

« Les villes de centralité sont prêtes à jouer un rôle clé pour offrir à leurs citoyennes et citoyens des services de sécurité incendie de qualité, tout en explorant des solutions innovantes pour réduire les coûts. Nous souhaitons des services efficaces, accessibles et au meilleur coût. Merci au ministre Bonnardel pour sa présence et son écoute envers nos propositions aujourd'hui. » a souligné Mathieu Lapointe, président du Caucus des villes de Centralité de l'UMQ et maire de Carleton-sur-Mer.

La voix des gouvernements de proximité

22 novembre 2024 à 17:46

