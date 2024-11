La ministre Ien et la députée Yip annoncent que le Rehabilitation Network Canada recevra du financement afin d'appuyer la formation axée sur les compétences pour les jeunes





GATINEAU, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Les jeunes du Canada sont l'une des plus grandes forces et sources de potentiel de ce pays, et le gouvernement du Canada les appuie à chaque étape de leur cheminement vers un avenir prospère. Tous les jeunes méritent un bon emploi, mais nous savons que bon nombre d'entre eux se heurtent encore à des obstacles à l'emploi. Il est essentiel d'offrir aux jeunes des occasions d'acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour avoir une chance équitable de réussir sur le plan financier afin de renforcer notre économie, de bâtir un pays plus inclusif et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, et la députée de Scarborough-Agincourt, Jean Yip, ont annoncé que plus de 1,2 million de dollars seront accordés sur quatre ans au Rehabilitation Network Canada pour son programme Youth Matters. Ce financement est offert dans le cadre du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'Emploi et Développement social Canada.

Au cours des quatre prochaines années, le financement accordé au programme Youth Matters dans le cadre du programme SEJC aidera 87 jeunes âgés de 15 à 30 ans qui se heurtent à des obstacles à l'emploi à développer les compétences et à acquérir l'expérience dont ils ont besoin pour trouver et conserver un emploi de qualité. Le projet soutiendra les jeunes racisés, les jeunes en situation de handicap, les jeunes de la communauté 2ELGBTQI+, les jeunes nouveaux arrivants et les jeunes en situation d'itinérance. Le programme Youth Matters offrira aux jeunes qui y participent de la formation professionnelle et des possibilités d'emploi de qualité ainsi que du mentorat, de l'encadrement, du soutien pour la garde des enfants ou des personnes à charge et d'autres formes de soutien.

Au total, le programme SECJ devrait financer plus de 200 nouveaux projets d'une valeur d'environ 370 millions de dollars d'ici 2028. Cet investissement s'inscrit dans le plan du gouvernement qui consiste à créer 90 000 stages pour les jeunes chaque année entre 2024 et 2026. Ces projets offriront des services d'emploi souples et des mesures de soutien globales adaptées à chaque jeune afin de les aider à acquérir des compétences transférables ayant une incidence positive et durable sur leur carrière. Cette approche a déjà fait ses preuves puisque plus de 80 % des personnes qui ont participé entre juin 2019 et décembre 2022 ont décroché un emploi ou sont retournées aux études après leur participation au programme SECJ.

Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle essentiel que peuvent jouer les gouvernements pour assurer la réussite des jeunes. Ainsi, comme l'indique le budget de 2024, le gouvernement contribue à rétablir l'équité pour chaque génération en facilitant l'accès à l'enseignement postsecondaire, en investissant dans les compétences de l'avenir et en créant des possibilités pour les jeunes du Canada de décrocher de bons emplois.

Citations

« Les jeunes ont le désir de réussir, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi dans celui de leur famille et de leur communauté. Chaque jeune mérite d'avoir la possibilité de suivre une formation axée sur les compétences et d'avoir des occasions d'emploi enrichissantes, quels que soient les défis auxquels ils sont confrontés. C'est pour cette raison que notre gouvernement s'est engagé à faire tomber les obstacles et à faire en sorte que tous les jeunes aient une chance équitable de mener une carrière passionnante. Grâce aux efforts d'organisations comme Rehabilitation Network Canada, les jeunes reçoivent l'orientation, la formation et le soutien dont ils ont besoin pour prospérer et se bâtir un bel avenir. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

« Rehabilitation Network Canada tend la main aux jeunes de la communauté qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi. Nous sommes fiers que leur administration centrale se trouve à Scarborough--Agincourt. En offrant notamment des conseils en matière d'emploi et de l'aide à la recherche d'emploi et à la préparation aux entretiens d'embauche, ils font en sorte que les jeunes aient de meilleures chances de décrocher un emploi enrichissant pour longtemps. Aider les jeunes confrontés à des obstacles à trouver un emploi dans notre communauté et à acquérir les compétences nécessaires pour intégrer la population active nous permet de nous assurer que nous demeurons une ville prospère et dynamique. »

- La députée de Scarborough--Agincourt, Jean Yip

Faits en bref

Le programme Stratégie emploi et compétences jeunesse d'Emploi et Développement social Canada a été conçu pour donner aux jeunes des chances égales de trouver un emploi valorisant. La nouveauté dans ce cycle de financement est le volet Jeunes en situation de handicap. Plus de 30 % des projets financés devraient permettre d'aborder les défis uniques auxquels se heurtent les jeunes en situation de handicap en matière d'emploi, ce qui est supérieur à la cible initiale de 20 %.





Le programme Stratégie emploi et compétences jeunesse d'Emploi et Développement social Canada s'inscrit dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse élargie du gouvernement du Canada , une initiative horizontale parrainée par 12 ministères, organismes et sociétés d'État fédéraux. Ensemble, ces 12 partenaires offrent des programmes de financement pour aider les jeunes du Canada (de 15 à 30 ans) à acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour réussir leur transition vers le marché du travail.





s'inscrit dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse élargie du gouvernement du , une initiative horizontale parrainée par 12 ministères, organismes et sociétés d'État fédéraux. Ensemble, ces 12 partenaires offrent des programmes de financement pour aider les jeunes du (de 15 à 30 ans) à acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour réussir leur transition vers le marché du travail. Pour aider les jeunes du Canada dans la poursuite et la réalisation de leurs rêves, le gouvernement fait des investissements pour créer davantage de possibilités d'emploi et pour veiller à ce que le travail accompli par la prochaine génération porte ses fruits. Afin de créer 90 000 possibilités de stages et de soutien à l'emploi pour les jeunes par année, le budget de 2024 prévoit 351,2 millions de dollars pour la Stratégie emploi et compétences jeunesse au cours de l'exercice 2025-2026. Ces investissements dans les occasions d'emploi pour les jeunes comprennent : 150,7 millions de dollars versés par les partenaires fédéraux pour le programme SEJC afin d'offrir des stages et des mesures de soutien à l'emploi adaptés aux jeunes; 200,5 millions de dollars pour le programme Emplois d'été Canada , qui est administré par Emploi et Développement social Canada , afin d'offrir des emplois d'été bien rémunérés, y compris des emplois dans des secteurs connaissant une pénurie de main-d'oeuvre importante, comme la construction résidentielle.

Produits connexes

Liens connexes?

