Record Asset Management GmbH et OWI Group PLC lancent une stratégie de financement à niveau profond de la chaîne d'approvisionnement (Deep Tier Supply Chain Finance, DTSCF)





Record Asset Management GmbH (« RAM » ou la « Société »), filiale de Record Financial Group (Record plc), vient de lancer avec OWI Group PLC une plateforme d'investissement institutionnelle mondiale conforme à la charia, le premier fonds destiné au financement à niveau profond de la chaîne d'approvisionnement (Deep Tier Supply Chain fund) et conforme à la charia au monde, avec pour objectif de lever 1 milliard d'USD.

Le nouveau fonds sera géré par RAM avec le soutien de Khalij Group (« Khalij »), une société de conseil et d'investissement islamique primée, autorisée et réglementée par la FCA. Khalij a son siège au Royaume-Uni et dispose d'une clientèle et d'une empreinte mondiales.

Ce fonds innovant s'appuiera sur un ensemble d'investisseurs internationaux, dont des family offices et des institutions financières de développement, et sa distribution se fera dans plusieurs pays d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient.

L'approche innovante du fonds sera de combler le déficit de financement commercial en orientant les liquidités nécessaires vers des emprunteurs mal desservis présentant un crédit de haute qualité et des profils de rendement attrayants. Cette stratégie aligne les principes de la charia sur les Objectifs de développement durable des Nations unies, en proposant une solution globale qui élargit l'accès au financement islamique pour les fournisseurs de niveau profond supérieur (Deeper-Tier). Cette approche soutient spécifiquement les PME de niveaux 2, 3 et 4 travaillant pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, favorisant ainsi la croissance inclusive et la résilience des marchés mal desservis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://recordfg.com/OWI-RAMS-DTSCF.pdf

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 novembre 2024 à 16:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :