Puma réinvente le commerce de détail moderne avec l'inauguration de son magasin phare à Las Vegas





PUMA vient officiellement d'ouvrir son second magasin phare en Amérique du Nord à Las Vegas, au sein du centre commercial BLVD Las Vegas. L'impressionnant espace de détail, qui s'étend sur trois étages et 25?000 pieds carrés, redéfinit ce qu'est un point de vente physique dans le monde numérique à l'évolution rapide d'aujourd'hui.

« Je suis ravi que nous ouvrions ce magasin phare ultramoderne à Las Vegas dans le cadre de notre stratégie d'élévation de la marque. Situé le long de l'emblématique Strip de Las Vegas, ce magasin phare nous permet d'élargir la présence de PUMA en Amérique du Nord afin de toucher les consommateurs américains et les visiteurs internationaux », a déclaré Arne Freundt, président-directeur général de PUMA. « Je suis convaincu que notre nouveau magasin de Las Vegas est essentiel pour transmettre le véritable caractère de notre marque PUMA et pour créer une expérience d'achat immersive et interactive. Il va redéfinir le shopping en personne en fusionnant de manière transparente performances sportives, technologie et dernières tendances de la mode. »

Située au coeur du Strip de Las Vegas, cette destination commerciale réinvente l'expérience moderne de la vente au détail avec une variété d'éléments soigneusement conçus pour être totalement immersifs et interactifs, le tout alimenté par une technologie de pointe. Le magasin propose aux clients toutes sortes d'attractions, comme un simulateur professionnel de course de F1, une salle d'arcade interactive et un studio de customisation où les clients ont la possibilité de personnaliser leurs vêtements et leurs chaussures. Le magasin présente également les meilleurs produits de PUMA, notamment des articles de sportstyle, de basket-ball, de sport automobile, de golf, de course à pied, d'entraînement, de football et des articles pour enfants, ainsi que des collections conçues par des ambassadeurs de la marque et des athlètes triés sur le volet. En outre, divers événements et expériences spéciaux rendant hommage à Las Vegas y seront organisés.

« L'ouverture de notre second magasin phare en Amérique du Nord à Las Vegas constitue un jalon important pour la croissance de PUMA en Amérique du Nord, d'autant plus que la ville est en pleine effervescence en raison du Grand Prix de F », a déclaré Bob Philion, président de PUMA Amérique du Nord. « Las Vegas est une ville sportive en plein essor qui attire des millions de visiteurs chaque année et constitue une destination mondiale du divertissement et de la mode. Notre présence à Las Vegas va nous permettre d'entrer en contact avec nos clients du monde entier d'une manière unique et significative. »

Le magasin phare de PUMA est situé au sein de BLVD Las Vegas, un nouveau centre commercial qui est actuellement la plus grande destination autonome de vente au détail et de divertissement sur le Strip. Schimenti Construction, Nathan Colkitt de Colkitt Architecture et l'équipe interne de PUMA se sont chargés de la construction et de la conception de PUMA à BLVD Las Vegas. Le complexe développé par Gindi Capital, et dirigé par son PDG Eli Gindi, PDG, et par son directeur financier Jack Braha, offre aux clients et aux amateurs de sport des boutiques de premier plan, des divertissements en plein air sur des toits-terrasse, ainsi qu'un accès facile aux points de dépôt et de ramassage pour les personnes utilisant le covoiturage.

Principales offres du magasin :

Zone immersive dédiée aux sports mécaniques : soulignant l'engagement de longue date de PUMA envers les sports mécaniques et profitant de l'engouement de Las Vegas pour la F1, les clients peuvent prendre le volant d'un simulateur de course de F1 de qualité professionnelle et concourir virtuellement sur l'emblématique Strip de Las Vegas.

soulignant l'engagement de longue date de PUMA envers les sports mécaniques et profitant de l'engouement de Las Vegas pour la F1, les clients peuvent prendre le volant d'un simulateur de course de F1 de qualité professionnelle et concourir virtuellement sur l'emblématique Strip de Las Vegas. Salle d'arcade interactive PUMA : les clients du magasin phare sont encouragés à visiter la salle d'arcade interactive PUMA (PUMA Arcade) pendant leurs achats, qui propose des expériences de JOGGING, de GOLF et de FOOTBALL.

les clients du magasin phare sont encouragés à visiter la salle d'arcade interactive PUMA (PUMA Arcade) pendant leurs achats, qui propose des expériences de JOGGING, de GOLF et de FOOTBALL. Studio de customisation PUMA x YOU : PUMA s'est une nouvelle fois associée à des artistes et des stylistes de renom pour introduire son studio de customisation très prisé dans les magasins. Les consommateurs peuvent créer et personnaliser leurs chaussures, vêtements et accessoires PUMA en utilisant le patchwork, la broderie, l'impression directe sur le, l'impression de lumières LED sur les chaussures et bien d'autres supports créatifs.

PUMA s'est une nouvelle fois associée à des artistes et des stylistes de renom pour introduire son studio de customisation très prisé dans les magasins. Les consommateurs peuvent créer et personnaliser leurs chaussures, vêtements et accessoires PUMA en utilisant le patchwork, la broderie, l'impression directe sur le, l'impression de lumières LED sur les chaussures et bien d'autres supports créatifs. Nouvelles personnalisations sur l'appli PUMAPP : lors de leurs achats en magasin, les clients sont encouragés à créer un profil personnalisé sur l'appli PUMAPP afin de vivre une expérience d'achat immersive et unique. L'application suit également toutes les activités au sein de la PUMA Arcade et crée des contenus partageables à partir de l'expérience de chaque utilisateur.

lors de leurs achats en magasin, les clients sont encouragés à créer un profil personnalisé sur l'appli PUMAPP afin de vivre une expérience d'achat immersive et unique. L'application suit également toutes les activités au sein de la PUMA Arcade et crée des contenus partageables à partir de l'expérience de chaque utilisateur. Vêtements exclusifs inspirés de Las Vegas : les clients ne voudront pas manquer le VEGAS SHOP, où ils pourront gagner des prix en tirant sur le bras de la machine à sous du mur vidéo, et en achetant des vêtements et des chaussures uniques spécifiques à Las Vegas.

les clients ne voudront pas manquer le VEGAS SHOP, où ils pourront gagner des prix en tirant sur le bras de la machine à sous du mur vidéo, et en achetant des vêtements et des chaussures uniques spécifiques à Las Vegas. Zone PUMA SELECT : achetez le résultat des dernières collaborations PUMA SELECT et entrez dans le royaume du style exclusif.

Pour célébrer l'ouverture officielle du magasin phare de PUMA à Las Vegas, les dirigeants de PUMA ont été rejoints par le golfeur Rickie Fowler et le footballeur Xavi Simons, tous deux ambassadeurs de PUMA, pour une cérémonie de couper de ruban jeudi après-midi. Le magasin de Las Vegas est le second magasin phare de PUMA en Amérique du Nord, le premier étant situé au 609 Fifth Avenue à New York. Il propose un large éventail de produits lifestyle ainsi que des technologies innovantes qui permettent aux visiteurs de vivre des expériences interactives.

Le magasin phare de PUMA à Las Vegas, situé au 3755 S Las Vegas Blvd, sera ouvert du lundi au dimanche, de 10 heures à 22 heures, heure locale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur puma.com.

