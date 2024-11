Le ministre MacAulay annonce une aide financière pour les innovations dans les technologies agricoles durables





OTTAWA, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 7,2 millions de dollars dans quatre projets dans le cadre du programme Agri-innover, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Cet investissement vise à rendre le secteur agricole canadien plus durable et à stimuler sa croissance grâce à des technologies innovatrices.

L'entreprise CRO Quail Farms Inc. (CRO), située à Saint Anns, en Ontario, recevra une somme maximale de 1 645 200 $ pour adopter des systèmes de production et d'emballage automatisés qui feront d'elle la première installation de production de cailles du genre en Amérique du Nord. Le projet remédiera à la pénurie de main-d'oeuvre et réduira les coûts, ce qui permettra à CRO d'être concurrentielle sur le marché nord-américain de la caille, qui est en pleine expansion.

KSM Inc. une entreprise située à Tring-Jonction, au Québec, reçoit une somme maximale de 5 000 000 $ pour construire et exploiter la première usine de production à grande échelle d'engrais à base de sulfate de potassium (SOP) et de sulfate double de magnésium et de potassium (SOPM) au Canada. Le projet contribuera à réduire le recours aux engrais importés et à soutenir les industries locales. Le processus de production innovateur de KSM utilise moins d'énergie et réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES) comparativement aux méthodes traditionnelles, ce qui en fait un choix plus durable pour les agriculteurs.

L'entreprise Solution Aleop Inc. de Québec, au Québec, recevra une somme maximale de 371 250 $ pour poursuivre l'expansion et la commercialisation de son outil numérique, Aleop, qui aide les entreprises agricoles canadiennes à automatiser les tâches administratives et à faire le suivi des coûts de production en temps réel. En réduisant la paperasserie et en augmentant l'efficacité, Aleop favorise une meilleure gestion des ressources, ce qui aide les producteurs à accroître la productivité et la durabilité tout en renforçant le secteur agricole.

L'entreprise Axceta Inc. de Longueuil, au Québec, recevra une somme maximale de 255 353 $ pour faire la démonstration de sa technologie de jauge à ultrasons pour la gestion de l'inventaire dans les silos de moulée. Cette technologie aidera les producteurs et les meuneries à surveiller les niveaux de moulée en temps réel, ce qui rendra les opérations plus efficaces et réduira les déchets. En améliorant la gestion des ressources, Axceta permet aux agriculteurs de mieux anticiper leurs besoins, d'éviter les coûts liés aux commandes de dernière minute, d'optimiser les approvisionnements et de soutenir la durabilité dans le secteur agricole.

« En soutenant ces projets impressionnants et innovateurs, nous donnons à nos agriculteurs les outils dont ils ont besoin pour être des chefs de file du secteur. Qu'il s'agisse de nouvelles installations de production, d'avancées dans le domaine des outils numériques ou de la technologie des silos de moulée, nous dynamisons l'agriculture canadienne et la rendons plus écologique, ce qui permet d'assurer la force et la durabilité du secteur à long terme. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Avec l'aide du programme Agri-innover, Spring Creek Quail Farms a été en mesure d'installer une technologie de pointe pour faire progresser l'industrie de l'élevage de cailles. Nous avons été en mesure de créer de bons emplois tout en restant une exploitation zéro déchet qui utilise des méthodes agricoles durables. L'intégration verticale de l'agriculture est essentielle à notre succès et Agri-innover nous a permis de la réaliser! »

- Aaron Oosterhoff, président, CRO Quail Farms Inc.

« Nous sommes très fiers et reconnaissants d'avoir été sélectionnés par le programme Agri-innover pour la généreuse contribution de 5 M$. Ces fonds sont destinés à faire progresser la commercialisation de notre procédé breveté qui, entre autres, réduit les émissions de gaz à effet de serre de 70 %. En étant basée au Québec, notre usine de production d'engrais bénéficie d'un avantage concurrentiel en raison de sa proximité avec de grandes régions agricoles ».

- David Lemieux, PDG, KSM Inc.

« Ce financement essentiel d'Agriculture et Agroalimentaire Canada permettra de renforcer l'innovation et d'accélérer la commercialisation de la plateforme Aleop à travers le Canada. Il soutiendra le développement de nouvelles fonctionnalités, notamment l'ajout de centres de coûts avancés, pour mieux accompagner les entrepreneurs du secteur agricole. En misant sur ces améliorations, nous consolidons notre rôle de partenaire clé dans les décisions stratégiques des entreprises. »

- Robert Verge, président de Solution Aleop

« Le prêt Agri-innover va nous permettre de poursuivre le développement de notre solution Silos Connectés, un produit de notre division d'innovation en Agriculture Connectée Agflo. Avec plus de 10 clients au Québec et plus de 250 capteurs déjà déployés, nous travaillons maintenant à augmenter la fiabilité de nos lectures ainsi qu'à allonger la durée de vie sans maintenance de notre capteur afin de pénétrer des marchés avec de plus grandes exploitations d'élevage, tels que les États-Unis et le reste du Canada. »

- Francois Roy, fondateur et chef des opérations d'Axceta

Le programme Agri-innover fournit des contributions remboursables pour encourager la commercialisation ciblée, ainsi que la démonstration ou l'adoption de technologies et de procédés novateurs prêts à être commercialisés qui augmentent la compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire et les avantages en matière de durabilité.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable est un accord quinquennal de 3,5 milliards de dollars conclu par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Le gouvernement du Canada investit plus de 7,2 millions de dollars dans quatre projets novateurs visant à améliorer la durabilité de l'agriculture canadienne. Par le biais du programme Agri-innover, au titre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, ces projets stimuleront la croissance, augmenteront l'efficacité et amélioreront la gestion de l'environnement.

CRO Quail Farms Inc.

Fondée en 2001, CRO Quail Farms Inc. est le plus grand producteur d'oeufs de caille en Amérique du Nord. Avec une croissance significative au cours des dernières années, CRO Quail Farms s'est imposé comme un leader dans le secteur des cailles, avec ses produits disponibles dans les principaux détaillants à travers l'Amérique du Nord.

CRO recevra jusqu'à 1 645 200 $ de financement pour la construction d'un poulailler à pondeuse de 23 000 pieds carrés et la mise en place de systèmes automatisés pour le transport des oeufs et des aliments, la transformation de la viande et l'emballage. Ces améliorations permettront d'augmenter la capacité d'hébergement de l'exploitation et d'accroître la production hebdomadaire.

Ce projet fera de CRO Quail Farms la première installation de production de cailles à l'échelle commerciale entièrement automatisée et intégrée verticalement en Amérique du Nord. L'entreprise reste engagée dans le développement durable, en se concentrant sur la réduction des déchets grâce à l'augmentation du compostage et à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de l'eau dans l'ensemble de ses activités.

KSM Inc.

Fondée en 2013, KSM Inc. est une entreprise d'engrais spécialisée dans la production de sulfate de potassium (SOP) et de sulfate de potassium et de magnésium (SOPM). Elle recevra jusqu'à 5 000 000 $ pour construire et équiper une installation de production à grande échelle à Tring-Jonction, au Québec. Cette installation aura une capacité de production de 45 000 tonnes par an, ce qui permettra au secteur agricole canadien de disposer d'un approvisionnement local en SOP et SOPM.

KSM utilise une méthode de production brevetée qui fonctionne à une température plus basse que les procédés traditionnels, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les engrais de KSM sont essentiels pour les cultures sensibles au chlorure, comme les fruits, les légumes et les noix, car ils offrent une source de potassium plus pure que le muriate de potasse traditionnel, également appelé potasse ou chlorure de potassium.

Solution Aleop Inc.

Fondée en 2018, Solution Aleop Inc. développe des outils numériques destinés à aider les producteurs canadiens à gérer leurs entreprises avec plus d'efficacité. L'entreprise bénéficiera d'un financement pouvant atteindre 371?250 $ pour le développement et la commercialisation de nouvelles fonctionnalités de son outil breveté, Aleop. Cette version innovante permettra aux producteurs de surveiller et d'analyser en temps réel leurs coûts de production et leurs revenus. Elle offrira également la possibilité de comparer leurs résultats financiers à celui d'entreprises similaires, renforçant ainsi leur compétitivité.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, Aleop introduira une application mobile et une intégration des données techniques pour permettre aux producteurs de surveiller leur marge par unité de production et de réagir rapidement grâce à des alertes personnalisées. Ce projet marquera également l'expansion du logiciel, passant du Québec à d'autres provinces canadiennes et s'ouvrant à tous les secteurs agricoles. En simplifiant la prise de décision et en optimisant la gestion des ressources, Aleop contribuera à un secteur agricole canadien plus durable, plus efficace et plus compétitif.

Axceta Inc.

Fondée en 2017, l'entreprise Axceta Inc. développe des outils pour améliorer la gestion des ressources dans le secteur agricole. L'entreprise recevra jusqu'à 255 353 $ de financement pour faire la démonstration de sa nouvelle technologie de jauge à ultrasons pour la gestion de l'inventaire dans les silos de moulée.

Le projet comprend la démonstration d'outils de TI pour soutenir la fonctionnalité du système, comme la production, l'installation et l'ajustement des algorithmes. Un site de démonstration dédié permettra également de présenter les capacités de la technologie et de mener des essais et des expériences afin d'optimiser l'outil et d'attirer de nouveaux clients. En outre, Axceta prévoit d'affiner sa stratégie de commercialisation, en s'étendant du Québec à d'autres provinces et marchés.

En permettant aux producteurs et aux meuneries de surveiller avec précision les stocks de moulée en temps réel, la technologie d'Axceta réduit les coûts associés aux commandes de dernière minute, évite les pénuries de moulée et optimise l'utilisation des ressources. Ces améliorations soutiennent des pratiques agricoles plus efficaces et durables, minimisant les répercussions sur l'environnement et stimulant la compétitivité des éleveurs de bétail canadiens.

Programme Agri-innover

Le programme Agri-innover est un investissement au titre du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Le programme offre des contributions remboursables pour encourager la commercialisation, la démonstration ou l'adoption ciblée de technologies et de procédés novateurs qui sont prêts à être commercialisés et qui augmentent la compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire et les avantages en matière de durabilité.

