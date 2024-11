BMO et la All Nations Trust Company s'associent pour offrir un meilleur accès aux capitaux aux communautés et aux entrepreneurs autochtones de la Colombie-Britannique





KAMLOOPS, BC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Lors d'une cérémonie de signature sur le territoire traditionnel et non cédé de Tk'emlúps te Secwépemc, BMO et la All Nations Trust Company (ANTCO) ont annoncé aujourd'hui un partenariat novateur visant à offrir aux clients autochtones de la Colombie-Britannique un meilleur accès au capital.

Les entrepreneurs et les communautés autochtones de la Colombie-Britannique soutenus par ANTCO et BMO auront désormais accès à des subventions, à des prêts aux entreprises et à des ressources en capital par l'entremise d'ANTCO, ainsi qu'à des limites de capital accrues et à des produits financiers, tels que des comptes bancaires, des cartes de crédit et des marges de crédit, par l'entremise de BMO. Ce partenariat soutiendra les clients de la zone de service d'ANTCO, qui compte 121 communautés autochtones en Colombie-Britannique, et, ensemble, les deux institutions financières auront une plus grande présence sur le marché de la province.

« En tant que fier membre de la famille de All Nations Trust Company depuis plus de 20 ans, je suis reconnaissant aux équipes de BMO et d'ANTCO pour leur travail acharné et leur engagement à l'égard de cet effort commun. Ce partenariat marque une étape importante dans la réalisation de notre vision - des Autochtones autonomes qui prospèrent dans des économies diversifiées - et soutient notre mission qui consiste à faciliter l'autosuffisance des Autochtones par la prestation de services financiers et aux entreprises, a déclaré Tim Low, président du conseil d'administration d'ANTCO. Chez ANTCO, nous sommes très fiers du service que nous avons pu offrir à nos clients au fil des ans et ce partenariat améliorera grandement notre capacité à fournir les types de produits et de soutien que nos clients recherchent. »

« All Nations Trust Company soutient et facilite les entrepreneurs et les communautés autochtones depuis 1984, en fournissant des services financiers et de conseil à des centaines d'entreprises dans sa zone de marché et au-delà. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de notre mission, qui consiste à renforcer les communautés et les entrepreneurs autochtones en créant des occasions économiques et en favorisant l'indépendance financière », a indiqué Pat Fosbery, chef de la direction d'ANTCO.

Avec une expérience combinée de 75 ans au service des communautés et des clients autochtones, la collaboration entre ANTCO et BMO améliore la capacité de chaque institution financière à soutenir les entrepreneurs et les entreprises autochtones en leur fournissant le capital et les ressources dont ils ont besoin pour prospérer.

« La raison d'être de BMO, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, nous incite à explorer et à soutenir de nouvelles occasions qui profitent aux clients et aux collectivités autochtones. Nous sommes fiers de nous associer à ANTCO, une institution financière appartenant à 100 % à des Autochtones, afin d'offrir un meilleur accès au capital aux entrepreneurs et aux collectivités autochtones de la Colombie-Britannique, s'est réjoui Michael Bonner, chef, Distribution, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada et chef, Stratégies en matière de services bancaires aux Autochtones, BMO. Ce partenariat illustre parfaitement notre engagement à favoriser l'autonomisation économique en éliminant les obstacles au capital et en favorisant le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. »

« Depuis plus de trente ans, les Services bancaires aux Autochtones de BMO travaillent en étroite collaboration avec les communautés autochtones du Canada pour favoriser l'autodétermination économique en s'associant aux clients qui façonnent leur avenir, a indiqué Clio Straram, chef, Services bancaires aux Autochtones de BMO. Nous sommes ravis de collaborer avec ANTCO, qui possède plus de 40 ans de savoir-faire, pour contribuer à la croissance de l'entrepreneuriat autochtone et au développement économique, et pour mieux servir les clients autochtones de la Colombie-Britannique. »

À propos d'ANTCO

All Nations Trust Company est une institution financière détenue à 100 % par des Autochtones qui dessert la Colombie-Britannique depuis 1984. Avec plus de 220 actionnaires, dont des Premières Nations, des associations métisses et des particuliers autochtones, l'All Nations Trust Company soutient les entrepreneurs et les communautés autochtones en leur proposant des solutions financières sur mesure. En combinant expérience, capital et accès exclusif à des subventions et à des prêts non remboursables, nous donnons à nos clients les moyens de créer ou de développer des entreprises, d'attirer le développement économique et d'aménager des terres. En tant qu'institution réglementée par la province, nous fournissons également des services de fiducie, d'agent et d'administration, garantissant les normes les plus élevées de gouvernance et de fiabilité.

Pour plus de renseignements, consultez www.antco.ca (en anglais).

À propos des Services bancaires aux Autochtones de BMO

Les Services bancaires aux Autochtones de BMO fournissent plus de 14 milliards de dollars de services bancaires à plus de 300 communautés autochtones à travers le pays. BMO offre des produits et services bancaires spécifiques aux Autochtones dans les secteurs des services bancaires aux particuliers, des services bancaires aux entreprises et des services bancaires aux grandes entreprises, ainsi que des services sur mesure dans les secteurs de la gestion mondiale d'actifs, des services fiduciaires, de la gestion de patrimoine et des marchés des capitaux. BMO soutient également les populations, les communautés et les entreprises autochtones par le biais d'achats, de dons et d'éducation financière, y compris l'éducation des employés et du public sur l'histoire et les perspectives autochtones. Pour avoir fait progresser les intérêts et le développement économique des Autochtones, BMO a reçu la certification Or du Programme d'accréditation de partenariat en relations autochtones (PAIR), depuis plus de 20 ans sans interruption. Le programme PAIR est administré par le Conseil canadien pour le commerce autochtone.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

