Le WWF-Canada reçoit un don historique sur cinq ans de la Barrett Family Foundation pour aider à Régénérer le Canada





Le don considérable de cette famille, le plus grand de l'histoire du WWF-Canada, financera des efforts de rétablissement des espèces, la lutte aux dérèglements climatiques et ramènera l'avenir de notre planète sur la bonne voie.

TORONTO, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Suivant presque trois décennies d'appui, la Barrett Family Foundation embarque dans son plus important engagement à ce jour envers le Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada) : un partenariat philanthropique de cinq ans pour lutter contre la double crise du climat et de la perte de biodiversité.

Ce partenariat hors de l'ordinaire soutiendra Régénérer le Canada, le plan sur 10 ans du WWF-Canada qui comprend trois objectifs ambitieux : protéger et gérer 100 millions d'hectares d'écosystèmes vitaux, restaurer un million d'hectares et réduire les émissions de carbone de 30 millions de tonnes d'ici 2030.

Le don transformationnel de la Barrett Family Foundation permettra spécifiquement au WWF-Canada de :

La Barrett Family Foundation a précédemment soutenu les efforts du WWF-Canada pour étudier les espèces en péril, cartographier le potentiel des énergies renouvelables et protéger les écosystèmes marins. La philanthropie de la fondation s'étend bien au-delà du WWF-Canada, avec des engagements de longue date en environnement, en éducation, en santé, en art et dans les causes humanitaires.

Megan Leslie, PDG du WWF-Canada, affirme :

«?Alors que nous nous approchons du mi-terme de notre plan Régénérer le Canada, nous progressons vers nos objectifs ambitieux. Mais rétablir des espèces en péril et lutter contre les dérèglements climatiques n'est pas une mince tâche. Nous sommes reconnaissant.e.s envers la Barrett Family Fuondation pour leur confiance en le WWF-Canada. Leur appui historique nous fera progresser et nous permettra de multiplier les efforts et d'accélérer le travail vital que nous projetons.

Un tel partenariat philanthropique sera transformationnel, il touchera tous les volets de notre travail, de la mobilisation communautaire et de la jeunesse à la restauration menée par des Autochtones et à la séquestration du carbone. Nous avons hâte de voir ce que nous allons accomplir ensemble pour la nature et les espèces au cours de cinq prochaines années.?»

Alister Mathieson, Directeur général de la Barrett Family Foundation, dit :

«?Soutenir la durabilié environnemente est une des valeurs centrales de la fondation, et pouvoir financer des initiatives du plan stratégique Régénérer le Canada du WWF s'aligne parfaitement avec notre modèle de dons qui changer les systèmes. Nous sommes très heureux.ses de nous associer au WWF et avons hâte de voir les effets positifs de notre don sur la protection des espèces et la restauration des habitats et de la biodiversité.?»

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

[email protected]

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

SOURCE Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

22 novembre 2024 à 15:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :