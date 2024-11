Parcs Canada et ses partenaires collaborent pour rétablir la connectivité écologique dans le nord de l'Ontario





Le projet de délimitation et d'amélioration de la connectivité d'un corridor écologique dans l'aire nationale de Sault Ste. Marie et de la rivière Garden est l'un des neuf projets de corridors écologiques soutenus en partie par Parcs Canada à l'échelle du pays.

SAULT STE. MARIE, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la biodiversité en conservant 30 pour cent des terres, des eaux intérieures et des aires marines d'ici 2030. Relier ces zones est essentiel au maintien d'écosystèmes florissants et à la sécurité des espèces pour qu'ils puissent se déplacer librement, s'adapter au changement climatique, et trouver un habitat propice à la survie et à la prospérité.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie, a annoncé un financement de 358 600 dollars pour Ontario Nature afin de faire progresser les activités de délimitation et d'amélioration de la connectivité d'un corridor écologique dans le cadre du projet de la zone prioritaire de Sault Ste. Marie et de la rivière Garden. Combiné à 75 825 dollars en fonds de contrepartie, l'investissement total de 434 425 dollars renforcera la connectivité écologique et la conservation de la biodiversité dans cette région essentielle.

Les 358 600 dollars versés par le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada pour ce projet font partie du financement de près de 6 millions de dollars qui a été annoncé plus tôt aujourd'hui pour soutenir neuf projets de corridors visant à améliorer la connectivité écologique dans des zones prioritaires du Canada.

Cette initiative collaborative mettra l'accent sur l'identification et l'évaluation des lacunes en matière de connectivité écologique afin de délimiter un corridor écologique, et d'élaborer une approche de gouvernance et de gestion axée sur les priorités des partenaires autochtones et régionaux.

En tant que zone nationale prioritaire pour un corridor écologique, cette région est essentielle à la connectivité du paysage dans le bassin des Grands Lacs. En tant qu'endroit clé pour que la faune se déplace du nord au sud à l'extrémité ouest du lac Huron, cette zone contient un goulot d'étranglement critique pour le mouvement de la faune terrestre.

En rétablissant la connectivité écologique, ce projet contribuera au développement d'un réseau d'aires naturelles bien reliées, soutenant ainsi l'engagement du gouvernement du Canada à endiguer et à inverser la perte de biodiversité d'ici 2030.

Citation

« En tant que fier représentant et résident de Sault Ste. Marie, je suis ravi de voir cet investissement important dans la biodiversité de notre région. Ce projet d'un corridor écologique met en évidence le pouvoir de la collaboration entre les communautés autochtones, les partenaires régionaux et Parcs Canada, afin d'améliorer la connectivité écologique de la région, de veiller à ce que les espèces puissent prospérer et à ce que les écosystèmes restent en santé pour les générations à venir. »

Terry Sheehan

Député de Sault Ste. Marie

Faits en bref

S'appuyant sur la science, le savoir autochtone et les perspectives locales, le Canada s'est engagé à conserver 30 pour cent des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2030.

s'est engagé à conserver 30 pour cent des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2030. Les corridors écologiques offrent de nombreux avantages au-delà de la conservation de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique. Ils contribuent à un mode de vie durable pour les communautés locales, augmentent les possibilités pour les gens de renouer avec la nature et favorisent la coexistence entre les humains et la faune.

Le Programme national des corridors écologiques appuie le leadership autochtone en reconnaissant les valeurs d'intendance autochtone comme un but prioritaire des corridors. Il soutient également des projets menés par des autochtones, où les communautés autochtones locales interviennent et collaborent à la gestion des terres.

Cette zone prioritaire est centrée sur la rivière Sainte-Marie entre le lac Supérieur et le lac Huron. Elle est située dans une zone de transition entre les forêts boréales et les forêts de feuillus ou le paysage, comprenant des roches précambriennes vieilles de 2,5 milliards d'années, est parsemé de larges lacs peu profonds et de canaux rocheux. Elle contient des peuplements de vieux pins blancs et d'importantes zones humides.

Documents connexes

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

22 novembre 2024 à 15:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :