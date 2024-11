EXO ANNONCE LE RETOUR DES TRAINS À LA GARE LUCIEN-L'ALLIER DÈS LE 21 DÉCEMBRE 2024





MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Exo est heureux d'annoncer le retour des trois lignes de trains à la gare Lucien-L'Allier dès le 21 décembre 2024, soit les lignes 11 - Vaudreuil/Hudson, 12 - Saint-Jérôme et 14 - Candiac. Fermée le 1er avril pour d'importants travaux de rénovation, la gare sera remise en service plus tôt que prévu grâce au bon avancement du chantier, facilitant le retour de la clientèle au centre-ville.

La nouvelle fait suite à une visite du chantier par les médias et la ministre Geneviève Guilbault, Vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable, où elle a été à même de constater le bon avancement des travaux et les avantages en termes d'expérience dont les utilisateurs des lignes de train bénéficieront lorsque tout sera terminé.

La gare Lucien-L'Allier : un accès direct au centre-ville

Le retour des trains à la gare Lucien-L'Allier offrira un accès direct au centre-ville de Montréal pour les usagers des lignes 11 - Vaudreuil/Hudson, 12 - Saint-Jérôme et 14 - Candiac. Pour optimiser le service, il a été décidé de retarder légèrement le retour de la clientèle de la ligne Vaudreuil afin de finaliser les travaux nécessaires, permettant ainsi à tous les usagers de profiter de l'accès direct au centre-ville en même temps.

Une gare modernisée pour une expérience client optimale à la fin des travaux

La modernisation de la gare Lucien-L'Allier progresse avec plusieurs éléments déjà complétés. Une marquise en bois, est en place afin d'offrir une protection efficace contre les intempéries, rendant l'attente plus confortable et agréable pour les usagers. Les quais d'embarquement, ajustés pour une meilleure accessibilité, sont également opérationnels, tout comme les nouvelles sorties de secours, renforçant ainsi la sécurité des installations.

Cependant, certains travaux restent à finaliser. L'ajout de tuiles podotactiles sur les quais et la mise à jour de la signalétique intérieure et extérieure sont encore en cours. De plus, le prolongement de la voie numéro 6 sera complété au printemps 2025.

Une fois l'ensemble des travaux achevés, exo procèdera à l'inauguration officielle.

La dernière rénovation de la gare Lucien-L'Allier remontait à près de 50 ans, en prévision des Jeux olympiques de Montréal de 1976.

Citations

Geneviève Guilbault, Vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable : « Cette rénovation témoigne de ce qu'exo et le Gouvernement du Québec peuvent accomplir ensemble : des infrastructures modernes et adaptées aux besoins de nos citoyens. Les efforts déployés par exo ont porté fruits et démontre leur capacité à mener à bien leurs projets en priorisant le service aux usagers. Je suis très heureuse de l'avancement des travaux à la gare Lucien-L'Allier, qui permet déjà le retour des usagers avant la fin de l'année et qui améliorera la qualité du service pour nos citoyens des couronnes. »

Sylvain Yelle, directeur général d'exo, souligne : « Le retour des trains à la gare Lucien-L'Allier marque un jalon important dans ce projet. Nous avons comme mission de mieux servir les usagers en leur offrant un accès direct au centre-ville de Montréal via des infrastructures modernes, sécuritaires et conçues pour durer. Notre objectif est clair : préserver et optimiser notre réseau de trains pour en faire une option de mobilité pertinente et incontournable. »

