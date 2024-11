Les nouvelles maisons des aînés et alternatives (MDA MA) de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda accueillent leurs premiers résidents





QUÉBEC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, ainsi que le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration des maisons des aînés et alternatives (MDA MA) de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda. Les maisons ont accueilli leurs premiers résidents et résidentes les 11 et 14 novembre derniers.

Les nouvelles MDA MA regroupent chacune 48 nouvelles places pour la population de la région, dont 12 pour les personnes aînées en perte d'autonomie et 36 autres pour les adultes ayant des besoins particuliers présentant une déficience physique ou intellectuelle. Les installations sont constituées de 4 maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées. Il s'agit donc d'un ajout de 96 nouvelles places en hébergement pour la population de la région.

Les MDA MA ont été conçues pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension humaine.

Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et résidentes et à favoriser leurs interactions.

« Je suis très fière de voir un engagement phare de notre gouvernement continuer à se concrétiser. Nous pouvons nous réjouir de savoir que plusieurs personnes de la région pourront bénéficier de ce modèle d'hébergement visionnaire et novateur, que nous avons voulu à échelle humaine, inclusif et agréable. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa concrétisation. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Je suis très heureux que notre gouvernement ait tenu ses promesses concernant l'aboutissement de ces deux maisons des aînés à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda. Je salue tous les acteurs qui ont grandement contribué aux deux projets. Les personnes aînées nous ont aidés à construire la société dans laquelle nous vivons. Elles méritent naturellement d'avoir accès aux soins dont elles ont besoin en Abitibi-Témiscamingue. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et de la Mauricie

« C'est avec fierté que je prends part à l'inauguration de la maison des aînés et alternative de Val-d'Or, un projet que je suis de près depuis le début et qui me touche grandement. Les personnes qui vont y résider auront accès à des services et des soins de qualité, dans un environnement stimulant, épanouissant et sécuritaire, ici même, à Val-d'Or. Merci aux équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet tant attendu dans la région. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« La concrétisation et l'inauguration de la maison des aînés et alternative de Rouyn-Noranda marquent une étape importante pour la communauté. Nous venons offrir aux résidents et résidentes un environnement chaleureux et moderne, où l'organisation des soins et des services est axée sur leurs besoins. En tant qu'ancien membre du conseil d'administration de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, je me réjouis particulièrement pour les adultes présentant une déficience physique ou intellectuelle, ainsi que pour leurs familles. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« L'inauguration des maisons des aînés et alternatives (MDA MA) de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda marque une avancée pour répondre à un besoin qui, à ce jour, n'a pas été comblé de façon adaptée à une clientèle présentant des déficiences physiques ou intellectuelles. La présence de ces deux MDA MA sur le territoire contribue à offrir des places d'hébergement de qualité et de proximité à l'ensemble de la population de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Les MDA MA de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda font partie des 46 maisons des aînés et alternatives annoncées. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

