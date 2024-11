Tony Fadell, inventeur de l'iPod et du Ledger Stax, rejoint le conseil d'administration de Ledger





Ledger, le chef de file mondial de la sécurité des actifs numériques pour les particuliers et les entreprises, annonce ce jour que le légendaire concepteur de produits, Tony Fadell, inventeur de l'iPod et du Nest, coinventeur de l'iPhone et du Ledger Stax, a rejoint le conseil d'administration de Ledger. Lily Liu, présidente de la Solana Foundation et cofondatrice d'Anagram, siégera également au conseil d'administration.

Déjà conseiller de Ledger et investisseur dans la société, Tony a commencé à travailler avec Ledger en 2021 et a ensuite conçu le Ledger Stax, doté du premier écran à encre E incurvé au monde, marquant le lancement d'une nouvelle génération d'appareils à écran tactile sécurisé. Tony a été un élément clé dans le déploiement de Ledger pour devenir un leader mondial dans le développement de produits et la construction de la meilleure chaîne d'approvisionnement sécurisée de sa catégorie.

« L'expertise de Tony a aidé Ledger à passer d'une entreprise axée sur la technologie à une entreprise axée sur les produits », déclare Pascal Gauthier, président du conseil et CEO, Ledger. « Je voulais que Tony rejoigne le conseil d'administration de Ledger afin que nous puissions continuer à faire appel à son expertise dans la création de produits d'exception qui résolvent de véritables problèmes d'expérience utilisateur. C'est ce que Tony fait mieux que quiconque sur la planète. Je suis ravi que Tony ait accepté et nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec lui pour faire de Ledger le prochain géant mondial du secteur. »

« L'idée du Ledger Stax ne me quittait pas une seconde », déclare Tony Fadell, père de l'iPod et Principal de Build Collective. « En tant que membre du conseil d'administration, je suis impatient de continuer à construire et à créer avec l'incroyable équipe de Ledger dirigée par Pascal, Ian et Cyril. Les capacités que nous avons créées avec Ledger Stax seront essentielles pour une adoption plus large des actifs numériques grâce à son écran à encre électronique unique, à sa sécurité renforcée, à ses capacités d'intégration et à son utilisation intuitive. Nous avons encore relevé la barre en matière de conception de portefeuilles de produits. »

Lily Liu, présidente de la Solana Foundation et cofondatrice d'Anagram, rejoint également le conseil d'administration.

« Lily est une personne de confiance et a donné des conseils pertinents à plusieurs reprises », déclare Pascal Gauthier, président du conseil et CEO, Ledger. « Lily apporte une vaste expérience acquise grâce à son approche unique de la finance traditionnelle et des technologies blockchain. Elle est une véritable dirigeante, forte d'une carrière impressionnante couvrant les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Elle apporte une expertise pertinente pour une entreprise mondiale telle que Ledger. J'ai demandé à Lily de rejoindre le conseil d'administration de Ledger alors que l'entreprise entre dans une nouvelle phase ; ses conseils seront extrêmement précieux à mesure que Ledger continuera à évoluer tout au long du prochain cycle haussier. »

« Notre dénominateur commun à l'ensemble de la blockchain est l'autoconservation », déclare Lily Liu, présidente de la Solana Foundation, cofondatrice d'Anagram, et nouvelle membre du conseil d'administration de Ledger. « L'autoconservation équivaut à des droits de propriété numérique et relève de l'auto-souveraineté. Ledger a permis à toutes les personnes qui veulent ses produits et services de bénéficier d'une autoconservation sûre, évolutive et pratique. Il s'agit d'une pierre angulaire de notre industrie aujourd'hui, et je suis ravie de contribuer à la prochaine phase de croissance de Ledger. »

À PROPOS DE LEDGER

Célébrant son 10e anniversaire en 2024, Ledger est le chef de file mondial de la sécurité des actifs numériques pour les particuliers et les entreprises. Ledger propose des appareils et des plateformes connectés, avec plus de six millions d'appareils vendus dans 180 pays et plus de dix langues, plus de 100 institutions financières et marques commerciales. Plus de 20 % des cryptoactifs mondiaux sont sécurisés par Ledger.

Ledger est la solution d'actifs numériques sécurisée par sa conception. L'équipe de sécurité offensive la plus respectée au monde, Ledger Donjon, est considérée comme une ressource cruciale pour sécuriser le monde des actifs numériques. Avec plus de 14 milliards de dollars piratés, détournés ou mal gérés rien qu'en 2023, la sécurité de Ledger apporte à sa communauté la tranquillité d'esprit et une autoconservation sans compromis.

À PROPOS DE TONY FADELL

Tony Fadell est un investisseur et un entrepreneur actif avec plus de 30 ans d'expérience dans la création d'entreprises et la conception de produits qui améliorent grandement la vie des gens. Il est le Principal de Build Collective, une société d'investissement et de conseil qui coache des startups deep tech.

Build Collective coache actuellement plus de 200 startups qui innovent dans les technologies révolutionnaires. Il est le fondateur et l'ancien CEO de Nest, la société pionnière de l'internet des objets. Tony a été vice-président directeur de la division iPod d'Apple et a dirigé l'équipe qui a créé les 18 premières générations de l'iPod et les trois premières générations d'iPhone.

Tout au long de sa carrière, Tony a créé plus de 300 brevets. En mai 2016, TIME a désigné le Nest Learning Thermostat, l'iPod et l'iPhone comme trois des « 50 gadgets les plus influents de tous les temps ». Il est l'un des auteurs les plus vendus du NYT avec BUILD: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making (Harper Business ; 3 mai 2022).

À PROPOS DE BUILD COLLECTIVE

Build Collective, dirigé par Tony Fadell, est une société mondiale d'investissement et de conseil en coaching d'ingénieurs, de scientifiques et d'entrepreneurs travaillant sur de la deep tech fondamentale. Avec plus de 200 startups dans son portefeuille, Build Collective investit son argent et son temps pour aider les ingénieurs et les scientifiques à faire sortir la technologie du laboratoire et à l'intégrer dans nos vies. Soutenant les entreprises au-delà de la Silicon Valley, le portefeuille de Build Collective est basé principalement dans l'UE et aux États-Unis, ainsi que d'entreprises en Asie et au Moyen-Orient. Qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire, de la durabilité, des transports, de l'efficacité énergétique, de la météo, de la robotique et des maladies, ou de l'autonomisation des patrons de petites entreprises, des entrepreneurs et des consommateurs, les startups du portefeuille de Build Collective améliorent nos vies et nos perspectives d'avenir. Ne devant rendre de comptes à aucun LP, l'équipe Build Collective adopte une approche pragmatique et conseille sur le long terme.

À PROPOS DE LILY LIU

Lily Liu est une opératrice et une investisseuse axée sur l'industrie de la blockchain. Lily est présidente de la Solana Foundation et cofondatrice d'Anagram.

Lily a une formation en tant que directrice financière et dirigeante opérationnelle aux États-Unis, en Europe et en Asie. Lily a cofondé Earn.com qui a été acquis par Coinbase en 2018. Elle a également été directrice financière de Chinaco Healthcare Corporation, où elle a supervisé la construction d'un hôpital privé de 500 lits en Chine. Lily a également travaillé chez KKR à New York ainsi que chez McKinsey à New York et Pékin.

Lily a obtenu un BA en économie et relations internationales de Stanford et a suivi la filière East Asian Studies à Harvard.

