Avis aux médias - Le ministre Steven Guilbeault fera une annonce au sujet du congé de taxe et de la nouvelle Remise pour les travailleurs canadiens

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la biodiversité en conservant 30 pour cent des terres, des eaux intérieures et des aires marines d'ici 2030. Connecter ces zones est essentiel au maintien...

À l'occasion de la période des questions, à l'Assemblée nationale du Québec, la députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a réclamé au ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Benoît Charrette, plus d'ouverture et de...