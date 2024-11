Gurobi 12.0 apporte de nouvelles améliorations de performance, des capacités non linéaires innovantes et une gestion plus intelligente des ressources





Gurobi Optimization, LLC, le leader de la technologie d'intelligence décisionnelle, annonce ce jour la sortie de Gurobi Optimizer 12.0. Cette dernière version offre aux utilisateurs des capacités de résolution non linéaire étendues, des temps de résolution accélérés et une gestion plus intelligente des ressources.

Avec Gurobi 12.0, les utilisateurs peuvent résoudre des problèmes non linéaires complexes jusqu'à l'optimalité globale, et atteindre des performances supérieures dans toutes les optimisations d'entiers mixtes grâce en partie à une utilisation plus efficace du CPU. En outre, la documentation remaniée offre une expérience plus simple et intuitive.

En comparaison avec Gurobi 11.0, la version 12.0 apporte les améliorations suivantes en termes de vitesse :

Algorithme Accélération : Globale (>1 sec) Accélération : Sur les modèles complexes (>100sec) LP (barrier) 2,2% 4,8% LP (dual) 4,4% 3,6% LP (primal) 2,6% 2,0% MIP 13,1% 18,9% MIQP 13,0% 38,3% Nonconvex MIQCP 27,7% 68,5%

« Avec Gurobi 12.0, nous produisons des accélérations significatives, en particulier pour le MIP, le MIQP et le MIQCP non convexe », déclare Tobias Achterberg, vice-président de la R&D, Gurobi. « Nous avons également constaté de belles améliorations pour LP, qui ne sont pas faciles à réaliser. »

Quoi de neuf avec Gurobi 12.0 ?

En plus de ces améliorations de vitesse, Gurobi 12.0 dispose de plusieurs nouvelles fonctionnalités de produit, y compris :

Gurobi Optimizer

Global MINLP Optimality : indiquez directement les contraintes non linéaires à l'aide des API de Gurobi et résolvez les problèmes de programmation non linéaire mixte (MINLP) jusqu'à l'optimalité globale.

indiquez directement les contraintes non linéaires à l'aide des API de Gurobi et résolvez les problèmes de programmation non linéaire mixte (MINLP) jusqu'à l'optimalité globale. Expressions non linéaires dans gurobipy : modélisez facilement des problèmes non linéaires d'entiers mixtes dans l'API Python de Gurobi.

modélisez facilement des problèmes non linéaires d'entiers mixtes dans l'API Python de Gurobi. Requêtes sur la consommation de mémoire : surveillez facilement la consommation de mémoire pour évaluer les besoins en mémoire pendant le développement et éviter les problèmes lors de l'exécution de Gurobi sur un serveur partagé.

surveillez facilement la consommation de mémoire pour évaluer les besoins en mémoire pendant le développement et éviter les problèmes lors de l'exécution de Gurobi sur un serveur partagé. Empreinte mémoire réduite pour le stockage de solutions : cette amélioration facilite le stockage de grands pools de solutions.

Gurobi Cluster Manager and Compute Server

Équilibrage de charge basé sur les threads : tirez parti d'une granularité de contrôle affinée pour maximiser l'utilisation de Compute Server.

tirez parti d'une granularité de contrôle affinée pour maximiser l'utilisation de Compute Server. Prise en charge de SetSolution dans les rappels : désormais disponible pour les exécutions de Compute Server, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de fournir des vecteurs de solution réalisables lors de la résolution.

désormais disponible pour les exécutions de Compute Server, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de fournir des vecteurs de solution réalisables lors de la résolution. Interruption de tâche : les utilisateurs peuvent désormais interrompre les tâches en cours d'exécution à partir de l'interface de gestion avec un contrôle total de la gestion de l'arrêt.

Documentation

Un look nouveau et moderne : La documentation remaniée offre une expérience rationalisée et intuitive.

La documentation remaniée offre une expérience rationalisée et intuitive. Déploiement continu : la nouvelle documentation est continuellement mise à jour et redéployée avec les derniers ajouts et corrections.

« Gurobi 12.0 représente une avancée significative non seulement en termes de rapidité, mais aussi d'utilisabilité », déclare Duke Perrucci, CEO, Gurobi. « Les entreprises d'aujourd'hui sont confrontées à des défis de plus en plus complexes, mais à mesure que ces défis évoluent, notre solution de résolution en fait de même. Avec chaque nouvelle version majeure, nous sommes en mesure d'aider les utilisateurs à résoudre un éventail encore plus large de problèmes et à prendre des décisions optimales fondées sur les données. »

Michel Jaczynski, directeur principal, R&D cloud et plateforme, Gurobi, ajoute : « Nos nouvelles fonctionnalités améliorent le contrôle et la surveillance des ressources informatiques. Cela contribue à garantir de meilleures performances et facilite l'utilisation de Gurobi dans des environnements distribués à grande échelle. »

Pour de plus amples renseignements à propos de la version Gurobi 12.0, y-compris les modalités de mise à niveau, rendez-vous sur gurobi.com/whats-new-gurobi-12-0.

À propos de Gurobi Optimization

Grâce à la technologie d'intelligence décisionnelle de Gurobi, les clients peuvent prendre des décisions commerciales optimales, souvent en quelques secondes. De la planification des équipes à l'optimisation du portefeuille, en passant par la conception de la chaîne d'approvisionnement et toutes les étapes intermédiaires, Gurobi identifie la solution optimale, parmi des milliers de milliards de possibilités.

En tant que leader dans le domaine de l'intelligence décisionnelle, Gurobi propose un logiciel complet et facile à intégrer, ainsi qu'une assistance de premier ordre, avec un Taux de Satisfaction Client de 98 %, le plus élevé du secteur.

Fondée en 2008, Gurobi est présente en Amérique, en Europe et en Asie. Elle a des clients dans presque tous les secteurs, y compris des organisations telles que SAP, Air France et la Ligue nationale de football. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.gurobi.com/ ou appelez le +1 713 871 9341.

