Parcs Canada contribue près de 6 millions de dollars au soutien des corridors écologiques au Canada





Neuf projets de corridors recevront un financement pour améliorer la connectivité et conserver la biodiversité dans des aires prioritaires au Canada

GATINEAU, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la biodiversité et à conserver trente pour cent des terres, des eaux internes et trente pour cent des aires marines et côtières d'ici 2030. Mais, pour être efficaces, ces aires protégées doivent être correctement reliées entre elles afin que les espèces puissent se déplacer librement, interagir et trouver de la nourriture et un habitat adéquat.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un financement de près de 6 millions de dollars pour soutenir neuf projets de corridors visant à améliorer la connectivité écologique dans des aires prioritaires à travers le Canada.

Financés par le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, ces projets s'inscrivent dans l'objectif du programme qui consiste à catalyser des initiatives de corridors par des partenaires afin de maintenir et de rétablir la connectivité écologique entre les aires protégées et conservées ainsi que les aires d'habitat naturel.

Ces projets sont dirigés et partiellement financés par des organismes environnementaux non gouvernementaux à but non lucratif, qui fourniront plus de 6,6 millions de dollars de contributions en nature et espèces. Cela est en plus du 5,7 millions de dollars fournis par le Programme national des corridors écologiques pour faire progresser les travaux de connectivité sur le terrain dans 8 des 23 zones prioritaires nationales pour les corridors écologiques. Ces zones ont été identifiées par Parcs Canada en collaboration avec de nombreux partenaires, experts, intervenants, et citoyens, et ce, à l'aide de données nationales et de nombreuses méthodes d'évaluation scientifique. Ces zones prioritaires indiquent les endroits où les corridors écologiques auraient le plus d'impact sur la réalisation d'un réseau bien relié d'aires protégées et conservées.

Les parcs et aires protégées au Canada font partie de « solutions fondées sur la nature » qui aident la nature et les gens à s'adapter aux changements climatiques. Ces lieux préservent la biodiversité, protègent les services écosystémiques, relient les paysages, absorbent et entreposent le carbone, renforcent les connaissances et la compréhension, et inspirent des actions locales pour réduire la fragmentation de l'habitat.

En investissant dans des programmes nouveaux et novateurs comme le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones de tout le pays, respecte son engagement d'endiguer et inverser la perte de la biodiversité d'ici 2030 et de parvenir à un rétablissement complet de la nature au Canada d'ici 2050.

« En tant que partie intégrante des solutions basées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques, les corridors écologiques établis de manière stratégique dans des zones clés du Canada amélioreront considérablement la connectivité entre les aires protégées et les aires de conservation, permettant aux espèces de se déplacer et d'interagir librement dans le paysage. Ces corridors aideront également à enrayer la perte de biodiversité et la restauration de la nature d'ici 2050. En investissant dans des programmes clés comme le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, notre gouvernement continue de s'efforcer d'atteindre son objectif ambitieux de protéger 30 pour cent des terres et des eaux du Canada d'ici 2030. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable pour Parcs Canada

S'appuyant sur la science, le savoir autochtone et les perspectives locales, le Canada s'est engagé à conserver 30 % des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2030.

s'est engagé à conserver 30 % des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2030. Les corridors écologiques offrent de nombreux avantages au-delà de la conservation de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique. Ils contribuent à un mode de vie durable pour les communautés locales, augmentent les possibilités pour les gens de renouer avec la nature et favorisent la coexistence entre les humains et la faune.

Lancé en 2022, le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada favorise la création de corridors écologiques dans des zones clés au Canada .

. Les aires nationales prioritaires pour les corridors écologiques au Canada sont les « points chauds » où les corridors écologiques peuvent avoir le plus grand impact sur le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques à l'avenir.

sont les « points chauds » où les corridors écologiques peuvent avoir le plus grand impact sur le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques à l'avenir. Le Programme national des corridors écologiques appuie le leadership autochtone en reconnaissant les valeurs d'intendance autochtone comme un but prioritaire des corridors. Il a également soutenu un projet pilote mené par des autochtones, et d'autres projets où les communautés autochtones locales interviennent et collaborent à la gestion des terres.

