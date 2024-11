Montres Jaquet-Droz: Jaquet droz et chantal thomass réunissent horlogerie disruptive et mode pop art irrévérencieuse.





PARIS, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Une figure libre, exploratrice de tendances d'avant-garde, qui brise les tabous et barrières au profit d'un art en perpétuelle transformation : ce qui est vrai pour Chantal Thomass l'est aussi pour Jaquet Droz, et inversement. L'horloger et l'icône de la mode étaient faits pour se rencontrer. Le fruit de leur union : une pièce unique, un automate pavé de diamants et minéraux, manifestation hypnotique d'artisanat d'art et de mode.

Chantal Thomass est unique, son automate l'est aussi. Son implication dans le projet a été totale. La créatrice s'est rendue plusieurs fois, en personne, aux ateliers Jaquet Droz. Elle qui n'avait jamais imaginé de montre voulait tout en connaître : histoire, patrimoine, mouvement, décoration, mais aussi rencontrer les artisans qui donnent vie à chaque pièce unique Jaquet Droz. Entre deux rendez-vous physiques en Suisse, la styliste parisienne s'est régulièrement connectée au Studio 8 de l'horloger : cet espace en ligne permet à chaque client de suivre, quasiment en temps réel, le développement de son projet. C'est aussi par le Studio 8 que Chantal Thomass a défini, avec une précision rare, le cahier des charges de sa pièce, laquelle devait refléter son univers graphique, mais également son esprit frondeur et disruptif, identique à celui de Jaquet Droz.

« Jaquet Droz est une Maison qui sait se distinguer, osant défier l'attendu et les sentiers battus pour repousser les limites de l'horlogerie. Travailler avec Jaquet Droz c'est travailler avec l'excellence sublimée par l'âme et le talent de femmes et d'hommes ? artisans hors pair ... ces incroyables « faiseurs de merveilles » ! De cette alchimie créative est née la montre « Ronde des Baisers » à l'aura hypnotique et poétique : un objet rare qui célèbre tous nos baisers ? volés, donnés, perdus, cachés ou posés en plein coeur ! Elle réunit tout ce que j'aime : un jeu subtil, entre poésie et rigueur, entre romantisme et géométrie, marqué par une envolée de « bouches-coeurs » sur fond de quadrillage optique. Les couleurs que je chéris - le noir, le blanc et évidemment le rose et le rouge posés en touches - tandis que les diamants, pavés en ruban, rappellent la délicatesse de la dentelle. Cette « Ronde des Baisers », est un tourbillon précieux, une création intime reflet de mon univers : audacieuse, raffinée, résolument « moi ». Chantal Thomass

