Zoomlion dévoile une vitrine record à bauma CHINA 2024, avec plus de 70 innovations mettant en valeur l'avenir de la construction verte et intelligente





SHANGHAI, le 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK), un leader mondial des machines de construction, s'apprête à organiser sa plus grande exposition à ce jour à bauma CHINA 2024, qui se tiendra du 26 au 29 novembre à Shanghai. Sous le thème « Greener Development, Brighter Future », Zoomlion présentera plus de 70 produits et solutions de pointe qui définissent la prochaine ère de la fabrication verte et intelligente.

L'exposition de Zoomlion couvre neuf catégories clés, notamment les grues mobiles, les machines à béton, les grues à tour, les équipements de terrassement, les équipements miniers, les nacelles élévatrices, les machines de construction de fondations, les véhicules industriels et les nouveaux matériaux de construction. La gamme complète souligne le leadership de l'entreprise dans les technologies de construction intelligente, avec des innovations telles que smart mining solutions et autonomous construction systems qui redéfinissent l'efficacité et la précision dans l'industrie.

Zoomlion a lancé plus de 700 produits dans le cadre de ses initiatives d'innovation 4.0 et 4.0A, avec des technologies numériques, intelligentes et écologiques avancées. S'appuyant sur sa plate-forme de travail aérienne automotrice de 72 mètres, la plus haute au monde, l'entreprise devrait dévoiler de nouvelles avancées au cours de l'événement.

Les démonstrations en direct de Zoomlion présenteront des excavatrices et des chargeuses compactes autonomes effectuant des tâches complexes, mettant en évidence la collaboration homme-machine pilotée par l'IA pour stimuler la productivité et la prise de décisions sur les chantiers de construction.

Les visiteurs pourront également découvrir les systèmes entièrement numérisés de Zoomlion, tels que les solutions de collaboration de flotte autonome pour les camions miniers et l'équipement télécommandé, illustrant une nouvelle ère où les machines de construction passent du statut d'outils à celui de systèmes intelligents.

Le développement durable occupe une place centrale, avec près de 20 nouveaux produits énergétiques représentant environ 25 % du portefeuille exposé. Ces innovations reflètent l'engagement de Zoomlion en faveur de l'intégration des énergies renouvelables et de la fabrication écologique, consolidant ainsi son rôle de précurseur dans la transformation écologique de l'industrie.

La vitrine de Zoomlion est conçue pour un public mondial et présente des solutions personnalisées pour les marchés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Australie. Avec des participants de plus de 130 pays, l'exposition encourage la collaboration internationale et offre un flux en direct bilingue pour impliquer les publics du monde entier en temps réel.

bauma CHINA 2024 est une plateforme de premier plan pour l'innovation, la durabilité et la collaboration mondiale. Reflétant cette vision, Zoomlion invite chaleureusement les partenaires et les professionnels de l'industrie à explorer l'avenir des machines et des technologies de construction. Découvrez ces innovations révolutionnaires en temps réel grâce au livestream ou visitez les stands de Zoomlion - A63, A65, A66, A67, A68, B58, B66 et B68 - pour les voir de vos propres yeux.

22 novembre 2024 à 12:52

