Temps des Fêtes - OFFREZ LE MAC EN CADEAU

MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Pour des cadeaux qui sortent de l'ordinaire, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) propose cette année de redécouvrir sa créativité et d'explorer l'art sous toutes ses formes en offrant des expériences inédites à vivre entre amis, en famille ou en solo.

Expérience-cadeau 1

UN ATELIER DE CRÉATION POUR ADULTES

Pour ceux et celles qui ont envie de libérer leur créativité ou de renouer avec elle: les ateliers Moments créatifs permettent d'explorer différents thèmes inspirés de l'exposition en cours au Musée en testant plusieurs techniques artistiques accessibles (aucune connaissance en arts plastiques requise!).

Prochaine série d'ateliers avec la nouvelle exposition lancée le 6 mars 2025. Plus d'informations et réservations ici.

Expérience-cadeau 2

UNE INITIATION AU COLLECTIONNEMENT

Pour les amateurs d'art: SéminArts fait découvrir l'univers du collectionnement d'art contemporain en compagnie de l'équipe du MAC et de nombreux acteurs du milieu. Visites de collections exclusives, échanges avec des artistes, galeristes, conservateurs ou collectionneurs, et réseautage avec d'autres passionnés au programme!

Deux sessions au début 2025 (1 soirée interactive/semaine sur 5 semaines). Plus d'informations et réservations ici.

Expérience-cadeau 3

UN ATELIER DE CRÉATION INTERGÉNÉRATIONNEL

Pour petits et grands: les MAC en famille combinent la découverte de certaines oeuvres de l'exposition en cours et un atelier au cours duquel chaque membre de la famille pourra exprimer sa créativité en explorant différentes techniques artistiques.

Chaque premier samedi du mois, y compris le 4 janvier: idéal pour une sortie qui change! Plus d'informations et réservations ici.

Cadeau avant l'heure

UNE CONVERSATION À NE PAS MANQUER

Le mercredi 11 décembre prochain, le MAC organise le tout premier échange public entre la cinéaste, chanteuse et activiste Alanis Obomsawin et l'auteur Michel Jean. L'occasion unique d'entendre ces deux voix puissantes et pertinentes partager leur vécu!

À l'Auditorium de la Grande Bibliothèque (BAnQ), à 18 h. Plus d'informations et réservations ici.

Visite incontournable du congé des Fêtes

ALANIS OBOMSAWIN: LES ENFANTS DOIVENT ENTENDRE UNE AUTRE HISTOIRE

Largement plébiscitée par le public depuis son ouverture, l'exposition du MAC à Place Ville Marie célèbre plus de soixante années de création artistique et de combat de l'exceptionnelle cinéaste, chanteuse et activiste abénakise Alanis Obomsawin. Cette grande rétrospective s'accompagne d'une magnifique oeuvre murale de Caroline Monnet, Wàbigon, qui met de l'avant huit femmes fortes, dont l'auteure-compositrice-interprète Élisapie. Une plongée inspirante et interpellante dans la réalité des communautés autochtones du Québec.

Horaires des Fêtes ici.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs oeuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au coeur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. Le MAC à Place Ville Marie offre également une vaste gamme de services éducatifs, d'ateliers de création et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

22 novembre 2024 à 12:43

