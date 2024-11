Le gouvernement du Canada augmente son soutien financier pour les routes d'hiver, renforçant ainsi les liens avec les Premières Nations éloignées de l'Ontario





THUNDER BAY, TRAITÉ ROBINSON-SUPÉRIEUR, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Les communautés des Premières Nations travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario pour intégrer les connaissances des Premières Nations dans la planification des routes d'hiver et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques. Cet effort de collaboration vise à accroître la résilience et à assurer la durabilité alors que les communautés font face aux défis des changements climatiques.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a tenu une table ronde en collaboration avec la Nishnawbe Aski Nation (NAN) et d'autres dirigeants des Premières Nations pour discuter des défis posés par la saison écourtée des routes d'hiver. Cette réunion est l'occasion d'entendre directement les dirigeants des communautés afin d'aborder les problèmes immédiats et à long terme auxquels sont confrontées les communautés des Premières Nations qui dépendent de ces routes d'hiver.

La ministre Hajdu a également annoncé un financement fédéral supplémentaire de 20 millions de dollars sur quatre ans pour les routes d'hiver vers les communautés des Premières Nations de l'Ontario. Ce nouveau financement s'ajoute aux 7 millions de dollars de financement annuel pour les routes d'hiver déjà alloués à ces communautés, dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à relever les défis posés par le raccourcissement de la saison des routes d'hiver.

Les routes d'hiver sont vitales pour les Premières Nations éloignées, car elles permettent la prestation de services et de fournitures essentiels aux communautés pendant les mois d'hiver. Le gouvernement du Canada se préoccupe de l'avenir de ces réseaux de routes d'hiver et continuera de collaborer avec ses partenaires afin d'améliorer l'efficacité des processus de l'octroi de permis pour les routes et les traversées de cours d'eau.

Citations

« Les changements climatiques ont considérablement réduit la période pendant laquelle les routes d'hiver sont accessibles, ce qui a entraîné des pénuries de nourriture, de carburant et de fournitures médicales, et une dépendance accrue au transport aérien. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour trouver des solutions qui assurent une connectivité fiable aux communautés éloignées. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Services aux Autochtones Canada (SAC) fournit plus de 7 millions de dollars par année pour soutenir 32 Premières Nations éloignées en Ontario pour la construction, l'entretien et l'amélioration d'environ 3 200 kilomètres de routes d'hiver. Avec l'annonce d'aujourd'hui de 20 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans, cette contribution passera à 11 millions de dollars par année.

pour la construction, l'entretien et l'amélioration d'environ 3 200 kilomètres de routes d'hiver. Avec l'annonce d'aujourd'hui de 20 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans, cette contribution passera à 11 millions de dollars par année. La province de l' Ontario fournit annuellement jusqu'à 6 millions de dollars aux Premières Nations pour la construction, l'exploitation et l'entretien des routes d'hiver. En 2023-2024, la province a lancé un programme annuel de 5 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure routière hivernale, y compris des améliorations aux traversées de cours d'eau, comme les ponts et les ponceaux.

fournit annuellement jusqu'à 6 millions de dollars aux Premières Nations pour la construction, l'exploitation et l'entretien des routes d'hiver. En 2023-2024, la province a lancé un programme annuel de 5 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure routière hivernale, y compris des améliorations aux traversées de cours d'eau, comme les ponts et les ponceaux. Le budget de 2024 a consacré 45 millions de dollars au projet de pont et de routes de Berens River , qui reliera Pikangikum à la route provinciale et renforcera le réseau de routes d'hiver dans six autres communautés, soit la Poplar Hill First Nation, la McDowell Lake First Nation , la Deer Lake First Nation, la North Spirit Lake, la Sandy Lake First Nation et la Kee-Way-Win First Nation .

