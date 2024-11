COUP D'ÉCLAT POUR LE FILET SOCIAL





TIOHTIÁ:KE, MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Au lendemain de la mise à jour économique, des organismes communautaires en éducation populaire autonome ont perturbé la conférence du ministre des Finances Eric Girard organisée par la Chambre de commerce de Montréal.

Solidifier notre filet social

Les organismes communautaires présents avaient bien l'intention de faire entendre leur message en faveur d'une plus grande justice sociale. Des militantes et militants ont interrompu bruyamment le ministre des Finances en scandant des slogans qui réclament qu'on taxe davantage la richesse pour réinvestir dans le filet social. Ce geste d'éclat visait également à dénoncer les récentes décisions du gouvernement qui minent les droits sociaux des personnes les plus démunies de la société.

PL69, l'électricité pour se chauffer, pas pour le privé

Au Québec, 1 ménage sur 7 n'arrive pas à payer sa facture d'électricité ou y parvient au détriment d'autres besoins de base. Le gouvernement décide d'aggraver la situation avec son projet assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques au Québec (PL-69) qui attaque un service indispensable sans faire un vrai débat public sur l'énergie.

PL71, une réforme qui nie les besoins essentiels

La CAQ a annoncé une réforme de l'aide sociale (projet de loi 71). Non seulement, celle-ci ne prévoit aucune bonification des prestations, elle propose même des coupures pour les familles monoparentales ayant des jeunes enfants et pour les personnes de 58 à 64 ans. Avec le prix des logements et un revenu pour plusieurs prestataires de 807$, la couverture des besoins essentiels est impossible.

Sous-financement chronique du communautaire

Alors que l'inflation galope et que leur coût de fonctionnement explose, les organismes communautaires continuent de s'appauvrir. Pourtant, les besoins sont plus criants que jamais, les conditions de vie de la population étant malmenées par les multiples crises en cours : logement, climat, écarts de richesse grandissants, inflation, violences envers les femmes et les personnes racisées, etc.

Inaction pour les transports collectifs

Un rassemblement de soutien au coup d'éclat se tenait à l'extérieur et mettait en lumière l'enjeu du transport collectif. Les groupes réunis, dont l'organisme Ex aequo, dénoncent le sous-financement du transport en commun, notamment le retrait du financement pour l'achat et l'installation de nouveaux ascenseurs dans le métro.

Il est temps que le gouvernement de la CAQ cesse de gouverner pour les grandes entreprises et qu'elle priorise notre filet social depuis trop longtemps affaibli.

Sources:

Ex aequo est un organisme de défense collective des droits des personnes ayant une déficience motrice.

Le MÉPACQ est un mouvement national et multisectoriel qui travaille à la transformation sociale dans une perspective de justice sociale.

SOURCE Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)

22 novembre 2024 à 12:30

