Des repas sains pour les enfants, des économies pour les familles de l'Ontario





RÉGION DU GRAND TORONTO, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Les programmes d'alimentation scolaire rendent la vie plus facile. Ils fournissent des repas sains aux enfants tout au long de l'année scolaire et permettent aux familles qui travaillent d'économiser des centaines de dollars sur leurs factures d'épicerie.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec le gouvernement de l'Ontario en vue d'accroître les programmes d'alimentation scolaire dans la province. Cette entente, conclue dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire du gouvernement fédéral, permettra d'offrir des repas sains à 160?000 enfants de plus en Ontario pendant l'année scolaire en cours. Grâce à cette entente, une famille ontarienne avec deux enfants pourra épargner 800 $ en épicerie par an.

Cet investissement fédéral initial de 108,5 millions de dollars sur trois ans aidera les familles en leur permettant d'économiser davantage. En plus de bonifier le financement accordé aux programmes d'alimentation scolaire dans la province, cet investissement aidera à réduire les coûts liés au transport des aliments, à l'entreposage et à l'équipement pour préparer la nourriture. Dans l'ensemble, plus de 9,8 millions de repas supplémentaires pourront être servis à nos enfants. Par exemple, 130?000 repas de plus seront servis dans les écoles aux enfants des communautés autochtones de l'Ontario cette année.

Notre Programme national d'alimentation scolaire est un investissement direct dans la classe moyenne. Il aide les enseignants et rend les matins un peu plus faciles pour les familles qui travaillent. Il constitue également un filet de sécurité pour les enfants qui en ont le plus besoin. Nous allons travailler avec les provinces, les territoires et nos partenaires autochtones pour fournir à tous les enfants au pays la nourriture dont ils ont besoin à l'école.

Le Programme national d'alimentation scolaire s'inscrit dans les efforts du gouvernement fédéral visant à mettre plus d'argent dans vos poches. Plus tôt cette semaine, le premier ministre a annoncé un congé de taxe pour tous les Canadiens ainsi que la Remise pour les travailleurs canadiens, ce qui fera en sorte que des millions de Canadiens auront un chèque dans leur boîte aux lettres et des réductions à la caisse. Nous nous employons à créer plus d'emplois, à construire plus de logements, à rendre les soins dentaires abordables pour plus de personnes et à donner un congé de taxe à tous les Canadiens, pour qu'ils puissent se procurer ce dont ils ont besoin et économiser pour ce qu'ils souhaitent acheter.

Citations

« L'entente conclue aujourd'hui avec l'Ontario dans le cadre de notre Programme national d'alimentation scolaire permettra de fournir des repas sains à l'école à 160?000 enfants de plus et de réduire de plusieurs centaines de dollars les factures d'épicerie des familles. Grâce au congé de taxe pour tous les Canadiens, à la Remise pour les travailleurs canadiens et maintenant à cette entente avec l'Ontario sur l'alimentation scolaire, notre gouvernement met plus d'argent dans vos poches. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les enfants se sentent plus forts et sont mieux en mesure d'apprendre et de jouer quand ils ont l'estomac plein. Nous collaborons donc avec l'Ontario pour faire en sorte que les familles puissent bénéficier du Programme national d'alimentation scolaire. L'entente annoncée aujourd'hui témoigne de notre volonté commune de fournir à plus d'enfants de la province les repas sains dont ils ont besoin pour réussir. Quant aux parents, ils auront l'esprit tranquille, sachant que leurs enfants reçoivent les aliments dont ils ont besoin pour profiter pleinement de leur enfance. »

-- L'hon. Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Dans le cadre de ce nouveau partenariat avec le gouvernement de l'Ontario, nous contribuons à fournir des aliments locaux et nutritifs à un plus grand nombre d'enfants, afin qu'ils aient l'énergie nécessaire pour apprendre et grandir, et que leurs parents aient un souci de moins à se faire. Ce programme change vraiment les choses, et je suis ravi de voir qu'il progresse. »

-- L'hon. Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les enfants ne peuvent pas apprendre avec le ventre vide. Ce programme fait une réelle différence pour les enfants et les familles, en veillant à ce que des repas sains soient à portée de main et en allégeant les factures d'épicerie pour les parents. Ensemble, nous jetons les bases d'un avenir plus sain, plus heureux et plus fructueux pour les enfants, à la fois dans la salle de classe et au-delà. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Depuis longtemps, l'Ontario soutient avec fierté le Programme d'alimentation saine pour les élèves et le Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations. Nous sommes maintenant heureux de travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour qu'encore plus d'enfants et de jeunes de la province aient accès à des repas plus sains. Cette initiative s'ajoute à l'investissement de plus de 30 millions de dollars que notre gouvernement réalise dans ces deux programmes d'alimentation scolaire. Grâce à ce partenariat, nous pouvons contribuer à donner à plus d'enfants et de jeunes le bon départ dont ils ont besoin pour apprendre, grandir et réussir. »

-- L'hon. Michael Parsa, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario

« Quand ils ont le ventre vide, les élèves ont du mal à s'investir pleinement dans leurs études. C'est simple : quand un enfant mange bien, il peut se concentrer sur son apprentissage et acquérir des compétences importantes, comme la lecture, l'écriture et les STIM. Cette entente représente un investissement sans précédent dans l'avenir de nos enfants et de nos jeunes. Elle favorisera leur réussite scolaire ainsi que leur bien-être en général. »

-- L'hon. Jill Dunlop, ministre de l'Éducation de l'Ontario

« Nous savons tous que, pour préparer la prochaine génération ontarienne à la réussite, il faut tout d'abord que ces jeunes commencent la journée du bon pied, bien nourris. Nos investissements dans les jeunes autochtones, par l'intermédiaire du Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations, favorisent leur santé et leur bien-être au quotidien pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs objectifs. »

-- L'hon. Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation économique avec les Premières Nations de l'Ontario

Faits saillants

Annoncé dans le Budget 2024, le Programme national d'alimentation scolaire permettra de nourrir des centaines de milliers d'enfants par année au Canada . Il constituera également un filet de sécurité pour les enfants les plus touchés par le manque d'accès à la nourriture, particulièrement les enfants de familles à faible revenu et de certaines communautés autochtones.

. Il constituera également un filet de sécurité pour les enfants les plus touchés par le manque d'accès à la nourriture, particulièrement les enfants de familles à faible revenu et de certaines communautés autochtones. Les programmes d'alimentation scolaire fournissent aux enfants et aux jeunes des repas et des collations à l'école, souvent à un coût nul ou faible pour les familles participantes. La distribution de nourriture aux enfants et aux jeunes présente de nombreux avantages. Elle permet notamment de réduire la faim, d'améliorer la nutrition et les bilans de santé, de soutenir les économies locales et de réduire les dépenses liées à l'alimentation pour les familles.

L'investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans prévu au Budget 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions destiné aux Premières Nations dans les réserves ainsi qu'aux Inuits, aux Métis, aux signataires de traités modernes et aux signataires d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Nous travaillons en proche collaboration avec nos partenaires autochtones pour déployer ces fonds, et plus de détails suivront sous peu.

En plus du Programme national d'alimentation scolaire, le gouvernement fédéral a lancé le nouveau Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire en septembre. Ce financement de plus de 20 millions de dollars aidera les organismes sans but lucratif à investir dans l'infrastructure et l'équipement à l'appui des programmes d'alimentation scolaire au Canada .

. En plus de l'investissement fédéral d'aujourd'hui, l' Ontario investit 28,2 millions de dollars dans le Programme d'alimentation saine pour les élèves, ainsi que la somme de 4,4 millions de dollars dans le Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations.

investit 28,2 millions de dollars dans le Programme d'alimentation saine pour les élèves, ainsi que la somme de 4,4 millions de dollars dans le Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations. Le Programme d'alimentation saine pour les élèves permet à plus de 600?000 enfants et jeunes de bénéficier de collations et de repas sains durant toute l'année scolaire dans les écoles de l' Ontario .

Les programmes d'alimentation scolaire sont présents dans environ 3?800 écoles financées par la province. Plus de 70 % des écoles primaires et secondaires financées par la province disposent d'un programme d'alimentation.



Le Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations fournit chaque année plus de 1,4 million de collations et de repas nutritifs aux enfants et aux jeunes autochtones dans 159 établissements répartis dans 66 Premières Nations et 27 communautés urbaines autochtones.



L'an dernier, l' Ontario a lancé la campagne Healthy Students Brighter Ontario (en anglais seulement), le tout premier partenariat à l'échelle de la province réunissant des donateurs communautaires, des entreprises, des fondations et des donateurs privés. Cette initiative a permis de recueillir plus de 5 millions de dollars pour les programmes d'alimentation scolaire au cours de l'année scolaire.

a lancé la campagne Healthy Students Brighter Ontario (en anglais seulement), le tout premier partenariat à l'échelle de la province réunissant des donateurs communautaires, des entreprises, des fondations et des donateurs privés. Cette initiative a permis de recueillir plus de 5 millions de dollars pour les programmes d'alimentation scolaire au cours de l'année scolaire. L' Ontario est la plus récente province à annoncer un accord avec le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire, après Terre-Neuve-et- Labrador et le Manitoba . Par ailleurs, afin de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie, le gouvernement fédéral :

est la plus récente province à annoncer un accord avec le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire, après Terre-Neuve-et- et le . Par ailleurs, afin de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie, le gouvernement fédéral : Donne plus d'argent aux familles par le biais de l'Allocation canadienne pour enfants, afin de les aider à répondre aux besoins de leurs enfants et d'améliorer de façon concrète la vie des enfants au Canada . L'Allocation canadienne pour enfants, qui peut atteindre 7?787 $ par enfant en 2024- 2025, est indexée chaque année au coût de la vie. Depuis son lancement en 2016, elle a permis de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté.

. L'Allocation canadienne pour enfants, qui peut atteindre 7?787 $ par enfant en 2024- indexée chaque année au coût de la vie. Depuis son lancement en 2016, elle a permis de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté.

Met en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec l'ensemble des provinces et des territoires. Ce système a déjà permis de réduire les frais des services de garde réglementés à une moyenne de 10 $ par jour ou moins dans plus de la moitié des provinces et des territoires, et de 50 % ou plus dans les autres provinces et territoires.



Améliore l'accès aux soins dentaires pour les enfants de moins de 18 ans grâce au Régime canadien de soins dentaires, car personne ne devrait avoir à choisir entre s'occuper de la santé dentaire de ses enfants et nourrir sa famille.

