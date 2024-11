La Conférence de Tianjin met l'accent sur l'enseignement professionnel à l'échelle mondiale





La Conférence mondiale sur le développement de l'enseignement professionnel et technique 2024 a rassemblé un millier de délégués à Tianjin, dans le nord de la Chine, de mercredi à vendredi cette semaine. Les discussions qui ont eu lieu lors de la conférence ont porté sur des sujets tels que l'intégration de l'industrie et de l'éducation, le développement durable, la formation des enseignants et l'apprentissage tout au long de la vie.

Organisée conjointement par le ministère chinois de l'éducation, la Commission nationale de la République populaire de Chine pour l'UNESCO et le gouvernement municipal de Tianjin, la conférence a pour but de faire progresser l'enseignement professionnel en tant que moteur de l'innovation et du développement durable dans le monde entier.

L'événement présente six initiatives clés visant à façonner l'enseignement professionnel à l'échelle mondiale : une conférence globale comprenant des discours, des tables rondes ministérielles et des entretiens bilatéraux ; une alliance mondiale réunissant des institutions professionnelles, des industries et des organisations éducatives ; la remise du prix mondial de l'enseignement professionnel ; un concours international de compétences comportant 42 épreuves ; une exposition mettant en lumière les réalisations en matière d'enseignement professionnel, de patrimoine culturel immatériel et de coopération internationale ; et le lancement de World Vocational and Technical Education, une revue produite par l'Université de technologie et d'éducation de Tianjin.

Dans une allocution vidéo prononcée lors de la conférence, Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l'éducation de l'UNESCO, a souligné que l'enseignement professionnel était un catalyseur de la transformation. Elle a fait référence à la récente Recommandation de l'UNESCO sur l'éducation pour la paix, les droits de l'homme et le développement durable, qui met l'accent sur l'enseignement professionnel en tant que vecteur du changement.

Appelant à plus d'investissement et d'innovation dans l'enseignement professionnel pour relever les défis mondiaux, M. Giannini a déclaré que les compétences sont le passeport pour naviguer dans le monde complexe d'aujourd'hui.

Huai Jinpeng, ministre chinois de l'éducation, a déclaré que l'enseignement professionnel devait s'aligner sur les tendances de l'époque, maintenir l'essence de l'éducation et préserver ses caractéristiques uniques. Il doit ancrer ses objectifs de développement dans un contexte d'évolution des opportunités et des défis, en s'efforçant de réaliser des percées innovantes, a-t-il ajouté.

M. Huai a présenté une vision de l'enseignement professionnel sous la forme d'un enseignement « 5I » (inclusif, industrialisé, innovant, intelligent et international), destiné à servir tout le monde, à s'intégrer aux industries, à stimuler l'innovation, à adopter des technologies intelligentes et à favoriser la coopération mondiale.

Afin d'assurer le bon déroulement des services de volontariat pendant la conférence, la Ligue municipale de la jeunesse de Tianjin a recruté 1 448 jeunes volontaires issus de neuf universités, dont l'université de Nankai. Leurs fonctions couvrent plus de 30 domaines, dont l'enregistrement des invités, la coordination des conférences, la traduction, la réception des médias et l'assistance médicale.

