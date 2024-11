GSCF lance Connected Capital avec une solution de gestion du fonds de roulement de nouvelle génération





NEW YORK, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- GSCF, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de fonds de roulement, annonce ce jour le lancement de sa plateforme optimisée de gestion des liquidités basée sur le cloud et la création de l'écosystème Connected Capital. Développée à partir d'une pile technologique entièrement modernisée, cette plateforme innovante est conçue pour soutenir un écosystème de financement qui relie de manière optimale les capitaux alternatifs et le financement bancaire.

La plateforme technologique hautement configurable de GSCF est une solution unique d'optimisation des opérations financières et d'accélération de la croissance, permettant aux entreprises et à leurs partenaires financiers de gérer le cycle du fonds de roulement de bout en bout. L'intégration des sources de financement peut profiter à un large éventail d'entreprises cherchant à compléter leur financement bancaire de base par un accès à des capitaux alternatifs, y compris les grandes entreprises de qualité investissement et les entreprises de taille moyenne opérant dans des juridictions et des secteurs d'activité plus risqués.

Le GSCF a activé son écosystème de capital connecté par le biais d'un programme de développement pluriannuel visant à moderniser et à consolider ses plateformes de service et de financement. La société a maintenant terminé la migration de ses programmes de fonds de roulement actuellement pris en charge, représentant environ 60 milliards de dollars de volume de financement annuel, sur la nouvelle plateforme Connected Capital qui fournit :

« En tirant parti de notre plateforme cloud et de notre expertise sectorielle, nous donnons aux entreprises les moyens de concrétiser le plein potentiel de leurs stratégies de fonds de roulement », déclare Doug Morgan, CEO, GSCF. « Notre plateforme avancée offre un moyen pratique et efficace d'adapter le financement à des besoins spécifiques, ce qui permet à nos clients de se concentrer sur leur coeur de métier et d'accéder aux capitaux nécessaires à leur expansion. »

Avec cet important investissement technologique et en combinant la puissance du financement et du service, GSCF a encore élargi la portée des solutions de fonds de roulement en tant que service (WCaaS) qu'il fournit aux entreprises clientes et à leurs partenaires de financement pour répondre à la liquidité en temps réel avec une approche promouvant une croissance durable. Cette approche permet également à GSCF de répondre aux besoins des secteurs actuellement mal desservis, y compris les entreprises de taille moyenne qui n'ont pas accès aux sources de capitaux correspondant à leur profil de risque spécifique.

À propos de GSCF

GSCF est le chef de file mondial des solutions de fonds de roulement. La société permet aux entreprises et à leurs institutions financières partenaires d'accélérer leur croissance, de débloquer des liquidités et de gérer le risque et la complexité du cycle de fonds de roulement de bout en bout. L'offre innovante de fonds de roulement en tant que service de GSCF combine la puissance d'une plateforme technologique de bout en bout, Connected Capital, avec des services gérés par des experts et des solutions de capital alternatif. L'équipe d'experts en fonds de roulement de GSCF opère dans plus de 75 pays, offrant une perspective véritablement globale et holistique pour résoudre les problèmes d'efficacité des fonds de roulement. Visitez www.gscf.com pour en savoir plus.

