Modernisation des parcs routiers - La ministre Geneviève Guilbault et la députée Carole Mallette inaugurent la halte routière modernisée à Saint-Bernard-de-Lacolle





SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, ont inauguré aujourd'hui les nouvelles installations de la halte routière des Jardins-de-Napierville et ont pu ainsi apprécier cette aire de repos modernisée.

Cette halte est située aux abords de l'autoroute 15, en direction nord, à Saint-Bernard-de-Lacolle, tout près du poste frontalier le plus achalandé au Québec.

La halte routière des Jardins-de-Napierville constitue la troisième réalisation du Plan de modernisation des parcs routiers 2022-2027, après celles de Villeroy et de Lavaltrie. Ce plan vise notamment à s'assurer que les usagers de la route peuvent s'arrêter dans des lieux sécuritaires et accessibles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis à doter le réseau de parcs routiers d'infrastructures modernes et attrayantes qui mettent fièrement en valeur le savoir-faire québécois.

Les travaux de réfection ont été conçus dans le respect de la construction d'origine datant de 1973, arborant le style « maison canadienne » de l'époque. Le projet, entièrement financé par le gouvernement du Québec, s'élève à un peu plus de 18 M$. Un travail de maître a été accompli pour préserver le cachet authentique de l'édifice, dans l'objectif d'obtenir la certification LEED v4. La clientèle de la halte pourra également admirer une oeuvre d'art de l'artiste André Dubois, qui a été intégrée en façade du bâtiment.

Citations

« La sécurité des usagers de la route est une priorité pour notre gouvernement, qui s'est traduite notamment par le dépôt de notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 ainsi que par la modernisation du réseau des parcs routiers à travers le Québec. On poursuit le travail pour rénover plusieurs haltes routières, dans toutes les régions du Québec, afin de mieux répondre aux besoins des Québécois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les haltes routières visent prioritairement à accroître la sécurité des usagers de la route en les incitant, entre autres, à faire des arrêts sécuritaires plus fréquents afin de contrer les effets de la fatigue au volant et ainsi réduire les risques d'accident. Je suis très fière qu'Huntingdon dispose désormais d'une toute nouvelle halte, et ce, au bénéfice de tous les Québécois! »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« Nous sommes fiers des rénovations qui ont été effectuées à la halte routière qui se trouve sur notre territoire à Saint-Bernard-de-Lacolle. Ce lieu est maintenant attrayant et répondra de manière significative aux besoins des usagers de la route. »

Estelle Muzzi, mairesse de Saint-Bernard-de-Lacolle

Faits saillants

La clientèle de la halte peut bénéficier notamment des commodités suivantes :

des bornes de recharge pour véhicules électriques;



des installations sanitaires, incluant une toilette familiale;



une salle d'allaitement;



des tables à langer pour enfants et pour adultes (accessibilité universelle);



une aire de repos intérieure avec tables et machines distributrices;



une aire de pique-nique et terrasse extérieure;



une aire de jeux pour les enfants;



une zone de Wi-Fi gratuite;



des espaces de stationnement pour les véhicules lourds, séparés de ceux pour les automobiles;

Ce plan vise les haltes situées sur les principaux axes du réseau routier québécois. Il s'articule autour des grands objectifs suivants :

s'assurer que les usagers de la route peuvent s'arrêter dans des lieux sécuritaires qui sont situés à intervalles réguliers accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;



offrir des services de qualité adaptés aux milieux et aux besoins des automobilistes et des vacanciers en tenant compte des nécessités des personnes à mobilité réduite;



proposer des lieux d'arrêt adaptés aux besoins des camionneurs pour veiller à la continuité du transport interprovincial et interrégional des marchandises qui alimentent les chaînes d'approvisionnement;



établir des partenariats avec les municipalités, notamment dans le cadre du Programme de reconnaissance des villages-relais;



doter le réseau québécois de parcs routiers munis d'infrastructures modernes et attrayantes qui mettent fièrement en valeur le savoir-faire québécois.

