Porter lance deux itinéraires saisonniers à destination de la Floride au départ d'Ottawa





Porter Airlines inaugure cette semaine deux nouveaux itinéraires saisonniers au départ d'Ottawa. Le service sans escale à destination de Tampa et de Fort Myers est le tout dernier ajout au réseau en pleine croissance de Porter.

Le service entre l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport international de Tampa (TPA) commence aujourd'hui, avec jusqu'à quatre vols hebdomadaires, tandis que le service entre Ottawa et Fort Myers (RSW) prendra son envol le 28 novembre, avec jusqu'à trois vols hebdomadaires.

Voici les horaires des vols :Toutes les heures sont locales.

Itinéraire Départ Arrivée Jours de service Ottawa ? Tampa 16 h 20 19 h 55 Lundi, mercredi, vendredi, dimanche Tampa ? Ottawa 11 h 10 14 h 20 Ottawa ? Fort Myers 16 h 05 19 h 51 Mardi, jeudi, samedi Fort Myers ? Ottawa 11 h 35 14 h 53 Toutes les heures sont locales.

En voyageant avec Porter, chaque passager peut réellement apprécier son expérience en classe économique. De la bière et du vin servis dans de vrais verres et des collations de qualité supérieure vous sont offerts gratuitement, et il n'y a pas de siège du milieu sur nos vols. Sur ces vols, les passagers profiteront également d'une connexion Wi-Fi rapide gratuite à bord de l'aéronef Embraer E195-E2 de 132 places.

Les tarifs PorterRéserve offrent une expérience tout inclus, avec des repas frais et sains, des cocktails prémélangés, un comptoir d'enregistrement réservé à l'aéroport, un embarquement prioritaire, plus d'espace pour les jambes et plus encore. Ces options sont également offertes à la carte avec les tarifs PorterClassique.

Des vols sans escale au départ d'Ottawa à destination de Fort Lauderdale et d'Orlando sont également offerts. Ottawa est une importante plaque tournante de Porter. De nombreuses correspondances partout au Canada sont offertes pour ces itinéraires à destination de la Floride. Vous trouverez l'horaire complet des vols sur www.flyporter.com/fr-ca/.

« Nous sommes heureux d'ajouter ces itinéraires saisonniers pour offrir aux voyageurs plus d'options lorsqu'ils planifient leurs voyages d'hiver en Floride. Notre approche distinctive en matière de transport aérien en classe économique leur offrira une expérience supérieure qu'aucune autre compagnie aérienne en Amérique du Nord ne propose. »

Edmond Eldebs, vice-président principal et directeur commercial

« La côte du golfe de la Floride est une destination prisée des passagers d'Ottawa-Gatineau qui souhaitent échapper à nos hivers froids. Nous sommes ravis que Porter ait ajouté deux autres options pour les voyageurs désireux de profiter du soleil chaud de la Floride et de ses plages de sable de renommée mondiale. »

Joel Tkach, vice-président du développement des affaires et du marketing à l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa

« L'aéroport international du sud-ouest de la Floride est heureux de l'expansion de Porter Airlines à RSW, avec des vols à destination d'Ottawa (YOW), au Canada, à compter du 28 novembre. En ajoutant à cela ses vols à destination de Montréal et de Toronto, Porter desservira les marchés les plus populaires entre le sud-ouest de la Floride et le Canada. »

Steven C. Hennigan, C.M., A.C.E., directeur général et chef de la direction, Lee County Port Authority

« L'expansion rapide de Porter à l'aéroport international de Tampa est absolument remarquable. Cette semaine, nous sommes ravis de célébrer le premier vol sans escale de Porter entre l'aéroport international de Tampa et Ottawa. Cet itinéraire important procure aux voyageurs de Tampa Bay un accès facile à la capitale canadienne, et nous nous réjouissons à l'idée de voir Porter poursuivre sa croissance à l'aéroport international de Tampa. »

Joe Lopano, chef de la direction, aéroport international de Tampa

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Son parc aérien d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

