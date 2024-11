Stimuler la productivité dans l'industrie de la construction - 6,5 M$ pour augmenter la productivité de TBC Fabrication





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et le député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux, confirment un investissement de 6,5 millions de dollars dans TBC Fabrication, compagnie soeur de TBC Constructions, une entreprise implantée au Québec depuis quarante ans. Cette contribution a été annoncée à l'occasion de l'inauguration, à Saint-Jean-sur-Richelieu, d'une toute nouvelle usine innovante.

Le projet, évalué à plus de 18 millions de dollars, comprend l'acquisition d'équipements spécialisés et l'intégration de nouvelles technologies. Il représente une vitrine novatrice, dont l'objectif est d'augmenter la productivité de l'industrie de la construction ainsi que de diminuer les délais et les coûts nécessaires à la réalisation de projets résidentiels, entre autres. L'usine entrera en activité dès décembre 2024 et générera la création de 55 emplois bien rémunérés, avec l'objectif d'atteindre 70 employés à plein rendement.

Les investissements consentis à TBC Fabrication s'inscrivent dans la mission du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui vise à soutenir la croissance durable de l'économie québécoise. Les retombées financières à venir permettront au gouvernement d'investir dans les services destinés à la population, notamment en santé et en éducation.

Citations :

« Grâce à cet investissement de 6,5 millions de dollars de notre gouvernement, TBC Fabrication s'est doté d'une usine ultramoderne et performante pour développer des systèmes modulaires uniques. Ces solutions innovantes favoriseront la productivité dans l'industrie de la construction, en plus de répondre à l'enjeu de rareté de la main-d'oeuvre afin de bâtir mieux et plus vite, partout au Québec. Investir dans les entreprises de chez nous, c'est bon pour l'habitation, c'est bon pour notre économie et c'est bon pour nos régions! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Je suis ravi que TBC Fabrication ait choisi Saint-Jean-sur-Richelieu pour aménager ses nouvelles installations de pointe. Pour notre gouvernement, c'est important d'encourager la croissance d'entreprises innovantes, comme avec cette usine qui va générer des retombées économiques considérables dans la région de la Montérégie. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean, adjoint parlementaire du ministre de la Langue française et adjoint parlementaire du ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Avec cet appui, on donne à TBC Fabrication les moyens de réaliser ses ambitions plus rapidement et de s'adapter aux exigences d'un marché en constante évolution. Investir dans la productivité, c'est l'une des clés pour que nos entreprises tirent leur épingle du jeu, demeurent compétitives et continuent de contribuer au dynamisme économique de nos régions. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« Les défis liés au marché du logement au Québec sont importants. En soutenant des entreprises comme TBC Fabrication, qui propose des solutions innovantes destinées au secteur de la construction, on encourage le développement de nouveaux projets résidentiels attendus aux quatre coins du Québec. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Technologiquement, TBC Fabrication entre dans les ligues majeures. Nos solutions innovantes nous permettront de développer un nouveau pan de l'industrie du bâtiment et de créer une expertise de pointe en production manufacturière. »

Mathieu St-Gelais, président-directeur général de TBC Fabrication

Faits saillants :

TBC Fabrication a été créée par TBC Constructions, une entreprise reconnue comme le leader en électromécanique du bâtiment au Québec. La nouvelle entité préfabriquera, dans son usine de Saint-Jean-sur-Richelieu , des systèmes modulaires destinés à contenir tous les composants électromécaniques d'un immeuble.

, des systèmes modulaires destinés à contenir tous les composants électromécaniques d'un immeuble. Fondée en 1984, TBC Constructions, la compagnie soeur de TBC Fabrication, compte 450 employés au Québec. L'entreprise travaille sur plusieurs chantiers d'envergure dont le REM, le nouveau complexe de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le pavillon A du futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges et plusieurs autres.

L'aide financière est octroyée à TBC Fabrication par l'entremise du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Le programme ESSOR appuie, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

